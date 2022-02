Samsung confirme son avance sur Google pour les mises à jour Android

Dans un communiqué de presse en fuite, Samsung promet non plus quatre ans de mise à jour Android, mais 4 générations. Une différence qui change tout...

Pour ce qui est des mises à jour système, Android souffre énormément de la comparaison avec iOS. Alors que les iPhone sont maintenus à jour pendant 5 à 7 ans, il est difficile de trouver un smartphone Android qui dépasse les 3 mises à jour majeures. Et pour cause, puisque les deux systèmes fonctionnent totalement différemment. Toujours est-il que les consommateurs attendent un service sur la durée lorsqu’ils achètent un smartphone et qu’il s’agit là d’un bon exemple du suivi des marques.

Sur ce point, Samsung fait office de bon élève et il a même dépassé le maître désormais en proposant un suivi plus long que Google.

4 ans de mises à jour…

En 2021, Samsung le promettait : ses Galaxy seraient mis à jour pendant 4 ans. L’annonce tonitruante manquait cependant de précisions. Mises à jour majeures ou mises à jour de sécurité ? À quelle fréquence ? 4 ans, donc 3 mises à jour de versions ? Avec ses nouveaux fleurons de 2022, le géant coréen donne plus de détails et montre sa volonté d’être le meilleur en la matière.

Dans le communiqué de presse des Galaxy Tab S8 publié hier par evleaks, on peut lire que les nouvelles tablettes de Samsung recevront 4 générations de mises à jour d’OS et 5 ans de mises à jour de sécurité. À titre de comparaison, Google, pourtant le plus régulier puisqu’il s’agit du développeur même d’Android, ne propose que 3 mises à jour majeures sur ses Pixel.

Un support qui touche tout le haut de gamme

Dans les notes de bas de page du communiqué de presse, on peut lire que ce cycle de mise à jour concerne à la fois les Galaxy Tab S8, mais aussi les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, les Galaxy S21, le Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Tous les appareils premium de la marque sortis depuis début 2021 profiteront donc d’une longue durée de vie. Pour le milieu de gamme, on devrait se contenter de ce que propose la concurrence sur le haut de gamme, ce qui est déjà très bien…

