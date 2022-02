Samsung Galaxy S22 et Tab S8 : comment suivre en direct le Galaxy Unpacked

L'intronisation officielle des Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ainsi que des Galaxy Tab S8 se déroulera ce mercredi 9 février à 16h (heure de Paris). Voici toutes les infos pour suivre cet évènement.

Comme de coutume, Samsung s’apprête à annoncer sa nouvelle sélection de smartphones premium, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, lors d’un évènement en ligne, le Galaxy Unpacked. Celui-ci intervient avec un petit mois de retard par rapport à l’année dernière, puisque l’évènement de présentation des S21 s’était tenu le 14 janvier.

On s’attend également à la présentation des nouvelles tablettes premium de Samsung, les Tab S8+ et S8 Ultra, avec pour nouveauté principale, l’ajout d’un modèle Ultra à la gamme.

Où et quand regarder la présentation des Samsung Galaxy S22 ?

Le Samsung Galaxy Unpacked se tiendra à 16h, heure de France métropolitaine. Plusieurs choix s’offrent à vous pour le visionner.

On commence par le plus classique et le plus évident : il suffit de lancer la vidéo YouTube ci-dessous postée par Samsung un peu avant le début de l’événement.

Autre option tout aussi valable : vous rendre sur le site de Samsung, dans sa newsroom, où l’évènement sera retransmis en direct.

Par ailleurs notez que nous allons suivre en direct la conférence de Samsung sur notre chaîne Twitch FrandroidLive en compagnie de notre animateur Arnaud Gelineau et de nos journalistes Melinda Davan-Soulas et Omar Belkaab.

Le métavers façon Samsung

Dernière option beaucoup plus originale (c’est peut-être bien une première d’ailleurs) Samsung prévoit de retransmettre sa présentation dans un lieu virtuel appelé Samsung 837X, hébergé dans Decentraland, un espace virtuel basé sur la blockchain.

On peut d’ailleurs d’ores et déjà s’y rendre. Nous avons nous-mêmes fait une petite incursion devant les locaux virtuels de Samsung pour voir à quoi cela ressemblait. Pour information, la firme coréenne promet carrément des quêtes et des prix en NFT (si, si…) en plus de la présentation de ses produits.

