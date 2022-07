Galaxy Unpacked : Samsung nous donne rendez-vous le 10 août prochain

Comme chaque année, Samsung va organiser sa grande conférence de rentrée en plein milieu du mois d'août. Cette année, à première vue, vous allez pouvoir regarder la conférence depuis la plage.

Mise à jour du 19 juillet :

Samsung a confirmé que le Galaxy Unpacked aurait bien lieu le 10 août au travers d’une rapide énigme plutôt simple à décoder. D’un côté, une grille de symboles, de l’autre une grille de couleurs, puis pour finir un agencement de couleurs. En superposant les deux premières grilles, on peut donc décoder la dernière image, et ainsi obtenir « 081022 ». Il s’agit évidemment d’une date (avec l’inversion jour/mois propre aux États-Unis) : le 10 août 2022.

Article d’origine du 18 juillet :

On s’en doutait, nous avons presque une confirmation finale. Après Prosser, qui irrite le web entier, Evleaks a publié ce qui serait l’invitation officielle de l’événement Galaxy Unpacked. Certains éléments ont été cachés, mais il confirme que l’événement aurait lieu le 10 août 2022.

