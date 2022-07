Samsung Galaxy Buds 2 Pro : voici les premières images, le feuilleton continue

Après la Galaxy Watch 5, Evan Blass nous dévoile le design des futurs Galaxy Buds 2 Pro. Vivement le mois d'août.

Evan Blass a visiblement pu mettre la main sur le design des nouveaux appareils prévus par Samsung pour cet été. Le 7 juillet, c’est la Galaxy Watch 5 qu’il dévoilait avec son partenaire 91mobiles et le lendemain, il dévoile le design des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro. On est donc bien parti pour un feuilleton qui nous fera découvrir jour après jour les designs des différents futurs produits de la marque. Jusqu’aux Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ?

Samsung nous réserve donc visiblement des nouveaux écouteurs pour son événement Unpacked qui devrait arriver au mois d’août, comme en 2021.

Des nouveaux écouteurs Pro

On avait déjà appris à la mi-juin que Samsung préparait des écouteurs Galaxy Buds Pro 2 après les très bons Galaxy Buds 2 lancés en début d’année que nous avions testés. Evan Blass nous dévoile des rendus en 3D des écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro et de leurs boitiers de recharge. On note immédiatement la faible qualité des rendus, à croire que le leaker n’avait pas le temps d’attendre la fin d’un meilleur rendu, au risque de se faire damer le pion par un autre internaute.

Evan Blass nous avait historiquement plutôt habitués à des rendus presse de dernières minutes, mais depuis peu, il privilégie les rendus 3D permettant de dévoiler le design plus en amont. Comme vous pouvez le voir, ces nouveaux écouteurs auraient un design des proches de la première génération de Galaxy Buds Pro. Les coloris proposés seraient blanc, noir et le violet que l’on découvre sur le rendu.

Malheureusement, on a rien de plus à se mettre sous la dent, Evan Blass n’a pas d’informations sur les caractéristiques du produit. Il ne faut probablement pas s’attendre à de grandes nouveautés si ce n’est une amélioration de l’autonomie. On aimerait bien voir Samsung améliorer la qualité des micros pendant les appels ou son système de réduction de bruit.

