Samsung Galaxy Z Flip 4 / Z Fold 4 : design, prix, date de sortie… tout ce qu’on sait

Que nous apprennent les fuites et les rumeurs à propos des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ? Date de sortie, prix, design, écran... On fait le point sur tout ce qui entoure les futurs smartphones pliables de Samsung.

Après le carton des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, Samsung prépare une suite sous forme d’un Galaxy Z Flip 4 et d’un Galaxy Z Fold 4. La firme de Séoul pourrait même dévoiler un troisième larron, mais on va y revenir.

Cette suite permettrait à Samsung de sécuriser encore un peu plus sa place de leader du marché du smartphone pliable, place qui devrait être bien vite remise en question par l’arrivée de nombreux concurrents. Des échos laissent d’ailleurs déjà penser que Samsung prévoit une nouvelle hausse de ses ventes de pliants. Alors, qu’attendre des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ? On fait le point.

Design : l’innovation, ce n’est pas (encore) terminé

À leur arrivée, les smartphones pliants ont soufflé un vent de fraicheur sur le marché, ouvrant la voie à de nombreux potentiels d’innovations. À peine quelques années après, tout semble bien assagi, avec deux formats bien installés et partis pour durer.

Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 n’auront donc certainement pas pour mission de réinventer l’eau tiède. Samsung devrait profiter de sa place de leader et éviter les prises de risques trop importantes, maintenant que son format commence à être suivi par les autres marques.

Sur les écrans, peu de changements

Le changement le plus significatif pourrait concerner le Z Fold 4, qui possèderait désormais un emplacement dédié pour ranger le stylet, selon TheElec. Un choix sensé maintenant que le Galaxy S22 Ultra en possède un. L’écran pourrait aussi légèrement rétrécir, selon Ross Young, pour passer de 7,6 pouces à 7,56 pouces.

Le Z Flip 4 pour sa part, conserverait sa taille de dalle et n’intègrerait pas de caméra sous l’écran, contrairement au Z Fold 3 qui en propose déjà une. Le Z Fold 4 pourrait d’ailleurs encore améliorer ce point.

Un troisième pliant sur la table

En plus des désormais traditionnels Z Fold et Z Flip, il n’est pas impossible que Samsung songe à présenter un troisième modèle pliant.

Si l’on se base sur les divers concepts présentés lors du CES 2022, il est probable qu’il s’agisse d’un téléphone à deux plis, comme le proposent les concepts Flex S et Flex G. Il est cependant encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce sujet.

Performances et charge

Sur le plan de la performance, difficile de faire mieux que les Z Flip 3 et Z Fold 3, puisqu’ils étaient déjà équipés d’une des meilleures puces de 2021, le Snapdragon 888.

Et pourtant, les Z Flip 4 et Z Fold 4 pourraient aller un peu plus loin en s’équipant de la version Plus de la puce de Qualcomm. Selon le leaker Ice Universe, les deux téléphones possèderaient un Snapdragon 8 Gen 1 Plus. L’avantage pourrait être net : gravée par TSMC en lieu et place du procédé Samsung, cette nouvelle puce pourrait alléger un peu les soucis de chauffe constatés sur la première mouture.

Date de sortie et prix des Z Flip 4 et Z Fold 4

Nous n’avons pas encore d’informations fiables sur la date de sortie des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. On peut toutefois se baser sur le calendrier 2021 de Samsung, qui avait révélé ses Z Fold 3 et Z Flip 3 le 11 août.

Côté prix, Samsung avait fait un gros effort sur le Z Flip 3 pour l’amener tout proche de la barre symbolique des 1000 euros, à 1059 euros. Difficile pour l’heure de savoir si la marque va encore baisser le prix, mais cela paraît peu probable maintenant que les Flip sont arrivés au même niveau de prix que la gamme S.

Le Z Fold 4 pour sa part, pourrait bien encore abaisser son ticket d’entrée. Selon le site spécialisé SamMobile, Samsung y travaillait déjà activement dès septembre 2021 en essayant de réduire le coût de production de masse par unité. On peut ajouter que le format livre du Z Fold semble être le plus imité par la concurrence, ce qui peut vouloir dire que le nombre de fournisseurs de certains composants coûteux, comme la charnière, aura tendance à augmenter. Or qui dit plus de fournisseurs dit plus de concurrence et donc un coût possiblement réduit.

