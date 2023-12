À moitié prix, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (512 Go) devient un smartphone pliable bien plus accessible à Noël

La Samsung Galaxy Z Fold 4 a cédé sa place au Fold 5, pourtant il reste un très bon smartphone pliant à recommander. Aujourd'hui, sa version 512 Go devient bien plus accessible : 999 € contre 1 919 euros au départ.

Il est vrai que le Galaxy Z Fold 4 s’est vu remplacé par le Z Fold 5, mais ce dernier apporte de petites évolutions qui ne nécessite pas se diriger vers le nouveau pliant. La quatrième génération reste recommandable, entre son look raffiné, ses dalles Oled au top, son puissant processeur et sa bonne autonomie. Il le devient encore plus maintenant que son prix chute sous les 1 000 euros pour sa version 512 Go.

Pourquoi choisir le Galaxy Z Fold 4 ?

Une conception soignée et robuste (notamment IPx8)

Deux écrans très lumineux et 120 Hz

Un puissant Snapdragon 8+ Gen 1

Polyvalent et bon en photo

Dans sa version 512 Go, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est proposé à 1 919 euros, mais en ce moment, on le trouve en promotion à 999 euros sur le site d’Amazon.

En quoi le Galaxy Z Fold 4 est-il intéressant ?

Avec le Galaxy Z Fold 4, Samsung offre un smartphone au design raffiné et soigné, il reste lourd, mais solide. Les deux dalles OLED offre une qualité au top, et la navigation sera fluide avec le mode 120 Hz. Son écran externe permet d’effectuer tous types de tâches rapides (changer de musique, répondre rapidement à un message…), quant à l’écran interne, son utilisation ressemble plus à celle que l’on peut avoir avec une tablette. Parfait pour regarder des films et séries ou jouer à des jeux sur une surface plus grande et vraiment confortable.

Côté performance, le Snapdragon 8+ Gen 1 offre beaucoup de satisfaction. Le tout tourne sous la dernière version de One UI, adapté pour ce format tablette, d’ailleurs plaisante à utiliser avec le stylet S Pen intégré. Pour prendre des photos, il est très bon en plus d’être polyvalent. Si quelques petits défauts persistent en faible luminosité ou sur l’ultra-grand-angle, la copie séduit grandement dans son ensemble. Quant à l’autonomie, elle offre une certaine sérénité, mais la charge à 25 W reste limitée et frustrante pour ce tarif.

Plus d’informations dans notre test du Samsung Galaxy Z Fold 4.

