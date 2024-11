Samsung Galaxy Z Flip 5 : ce smartphone pliable perd plus de la moitié de son prix pour le Single Day

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone à clapet particulièrement compact et vraiment stylé, que nous avons d’ailleurs testé et approuvé. Il devient encore plus intéressant lorsqu’il est affiché à 549 euros, au lieu de 1 199 euros, sur AliExpress, un prix proposé pour son Single Day.

Si vous recherchez un smartphone à clapet compact, qui attire l’Å“il, qui offre des performances élevées et un bon suivi logiciel, alors le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourrait bien vous convenir. Il fait même partie des références pliables que nous recommandons, malgré la sortie récente de son héritier. Le rapport qualité/prix du Z Flip 5 devient d’ailleurs bien meilleur que celui de son successeur, puisqu’on le trouve actuellement affiché à moins de 600 euros, à l’occasion du Single Day.

Ce qu’offre le Samsung Galaxy Z Flip 5

Un joli design

Un écran externe agréable à utiliser

De bonnes performances

Lancé à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 5 (8 + 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Aliexpress, grâce au code promo 11FR080.

Si vous visez plutôt le Samsung Galaxy Z Flip 6, son héritier, sachez qu’il bénéficie lui aussi d’une réduction : AliExpress le propose à 720 euros au lieu de 1 199 euros à sa sortie, toujours avec le code promo 11FR080.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un format mignon et des écrans bien conçus

« Mignon » : voici le qualificatif que nous avons accordé au Samsung Galaxy Z Flip 5 lors de notre test. Et cela lui convient plutôt bien, tant ce smartphone à clapet est bien compact et tout petit lorsqu’on le ferme, ce qui fait clairement son petit effet. Samsung a en plus vraiment soigné ses finitions, y compris au niveau de la charnière, qui permet au smartphone de se refermer totalement, contrairement au modèle précédent, sur lequel on trouvait un interstice au niveau de la pliure.

La marque a également choisi d’agrandir l’écran externe, qui, en revanche, ne bénéficie pas de bordures fines. Dommage. Cette dalle externe a une diagonale de 3,4 pouces pour une définition HD de 748 x 720 pixels et un affichage Amoled au taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz. La luminosité maximale s’établit à 411 cd/m². Cet écran externe est donc purement consultatif, mais reste pratique à utiliser. Il permet plus d’interactions en raison de sa plus grande taille et les widgets sont particulièrement bien pensés, mais Samsung ne veut pas pour autant en faire votre écran principal ; l’entièreté du système n’est donc pas accessible lorsque le smartphone est fermé. Et le très faible nombre d’applications disponibles sur cet écran externe est assez frustrant…

Concernant l’écran interne, on a droit à une dalle de 6,7 pouces, toujours en Amoled, mais avec du Full HD+ cette fois-ci et avec un taux de rafraîchissement plus intéressant variant de 1 à 120 Hz. La luminosité est également bonne avec un pic à 1 635 cd/m² en HDR. Android 14 et One UI 6.1 sont par ailleurs de la partie, et offrent avant tout les fonctionnalités Galaxy AI ; en dehors de ça, l’interface est toujours aussi soignée et fluide.

Des performances qui régalent, mais…

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est animé par un Snapragon 8 Gen 2. Il garantit donc des performances de haut vol, une belle rapidité et une bonne fluidité au quotidien. Nous n’avons souffert d’aucun ralentissement lors de notre test, même sur des jeux complexes, c’est dire. Cependant, le smartphone a tendance à chauffer assez vite quand on le pousse dans ses retranchements. Côté autonomie, c’est moins bon aussi. Sa modeste batterie de 3 700 mAh ne lui permet pas de tenir au-delà d’une journée d’utilisation assez active. Autre élément bloquant : la charge limitée à 25 W. La recharge est longue, trop longue…

Enfin, côté photo, le smartphone est doté de deux caméras avec une définition de 12 Mpx pour des prises de vue grand-angle et ultra grand-angle. Les clichés capturés sont très jolis, avec ces couleurs chaudes caractéristiques que l’on retrouve dans bien des appareils signés Samsung. L’absence de zoom optique nous déçoit tout de même un peu… Pour la polyvalence, on repassera.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 5.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.