Top 3 des smartphones récents de septembre 2022 : notre sélection

Le nouveau mois commence à peine, mais il est déjà temps de faire le point sur les appareils passés entre nos mains ces dernières semaines. Voici donc le Top 3 des smartphones récents de septembre 2022 sur Frandroid avec, au rendez-vous, OnePlus, Samsung et Oppo.

Pas évident de s’y retrouver au milieu de toutes les références qu’on croise, même parmi les meilleurs smartphones du marché. Pour y voir plus clair, Frandroid teste plusieurs produits afin de déterminer lesquels correspondent le mieux à vos besoins. Or, avec les nombreuses sorties qui ont lieu semaine après semaine, il est bon de prendre un peu de recul pour faire régulièrement le point sur les derniers modèles intéressants.

C’est pourquoi nous sélectionnons chaque mois trois smartphones fraîchement testés et qui nous ont particulièrement plu. Voici donc le Top 3 des smartphones récents sur Frandroid en septembre 2022 (ils ont donc été utilisés, éprouvés et notés par nos soins en août).

Au regard des fans de tech, de smartphone et de cette marque, le OnePlus 10T n’a plus vraiment l’âme du produit OnePlus. Il est vrai que ce smartphone assume le rapprochement avec Oppo (de la même maison-mère Oplus). On se retrouve donc sans Alert Slider qui était pourtant l’un des points les plus distinctifs du constructeur. Faut-il pour autant bouder ce nouvel appareil ? Non, car il a plusieurs atouts dans sa poche : puissance au top avec le Snapdragon 8+ Gen 1, une charge de 150 W très rapide et un capteur photo principal de bonne qualité.

Dans l’ensemble, on retient surtout une expérience très bien équilibrée sur le OnePlus 10T. Dans sa gamme de prix, c’est même le plus indiqué pour jouer à des jeux 3D comme Fortnite. La patte OnePlus est peut-être perdue, mais ses produits restent très bons à bien des égards.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Le pliant peaufiné

Productivité, productivité, productivité. C’est le maître-mot de Samsung Galaxy Z Fold 4 et particulièrement de son grand écran interne qui peut se plier ou déplier selon vos envies. Avec sa barre des tâches et la possibilité d’ouvrir trois applications en même temps, on profite en effet d’une expérience proche de celle d’une tablette.

Ça tombe bien, ce smartphone s’adresse particulièrement aux utilisatrices et utilisateurs très actifs. Sinon, les évolutions par rapport la précédente génération sont très subtiles, mais elles sont bien présentes : dalle externe plus large pour une utilisation moins laborieuse du clavier, Snapdragon 8+ Gen 1 très puissant et convaincant sur l’efficacité énergétique, appareil photo bien plus aux normes du marché haut de gamme…

Bref, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est encore une folie que seule une poignée de gens pourront s’offrir, mais il s’agit clairement d’une référence incontournable pour quiconque cherche un téléphone pliable. D’aucuns préféreront se tourner vers le Galaxy Z Flip 4. Pliant également, celui-ci se démarque plutôt par son aspect plus fashion et sa forme repliée facile à ranger. Pour ces deux smartphones, renseignez-vous bien au sujet de la protection d’écran pour savoir que faire si elle se décolle.

Oppo Reno 8 Le complet

Un prix relativement contenu, mais un public très large. L’Oppo Reno 8 veut plaire à autant de profils que possible. Au prix officiel de 600 euros, il cherche à être complet sans faire exploser la facture. Design raffiné, excellent écran, performances solides (et sans brûler les mains), interface agréable, satisfaisant en photo, assez endurant et bien aidé par le chargeur de 80 W. Oui, il y a beaucoup de qualité à signaler sur ce téléphone.

Alors qu’Oppo prend de l’ampleur en France et en Europe, le Reno 8 est une bonne porte d’entrée pour celles et ceux qui sont tentés par les modèles haut de gamme de la marque, mais pas prêts à débourser de trop grosses sommes.

