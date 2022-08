Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 : design, écran, charnière… qu’est-ce qui change ?

Samsung a présenté sa nouvelle génération de smartphone pliant avec, tout en haut de la pyramide, le Galaxy Z Fold 4. On fait le point sur les différences avec son prédécesseur, le Z Fold 3.

Lors de son Galaxy Unpacked, Samsung a déballé le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4, les Galaxy Watch 5 et 5 Pro ainsi que ses Galaxy Buds 2 Pro. Tous ces produits ont un point commun : il s’agit davantage d’itérations qui peaufinent quelque peu leurs formules plutôt que de changements en profondeur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le Galaxy Z Fold 4 ne fait pas exception, loin de là. D’extérieur, il est même très difficile de le distinguer de son prédécesseur, malgré ses quelques différences. Pour vous aider à vous y retrouver, voici un récapitulatif des nouveautés à prendre en compte si vous hésitez entre les deux.

Design : nouveau ratio et nouvelle charnière

Intéressons-nous d’abord à l’enveloppe extérieure du téléphone. De dos, rien n’a l’air d’avoir changé. De face en revanche, et cela vaut pour les deux écrans, un élément non négligeable a été revu. Il s’agit du ratio.

Les deux conservent leurs diagonales de 6,2 pouces et 7,6 pouces, mais ils perdent en hauteur, passant de 24,5:9 à 23,1:9 pour l’extérieur et de 22,5:18 à 21,6:18 pour l’intérieur. Cela parait mineur sur une fiche technique, mais devrait permettre de diminuer le côté très allongé du téléphone, en particulier pour son écran externe.

En conséquence, les définitions ont un peu changé aussi. L’écran externe devient du 2316 x 904 pixels et à l’intérieur, on trouve du 2176 x 1812 pixels. Pour terminer sur l’écran, celui-ci cache désormais mieux la caméra sous l’écran. Après qui dit cachée ne dit pas forcément invisible. Soyons clairs, la caméra est encore visible.

Un moment charnière

Passons à un élément invisible et pourtant central, la charnière. Épargnons-nous les détails techniques, mais sachez que son procédé de fabrication a évolué, la rendant plus légère, mais aussi, d’après Samsung, plus résistante. Le téléphone passe ainsi d’un poids de 271 grammes à 263 grammes. En outre, elle est légèrement moins bombée à l’arrière lorsqu’on déplie la bête.

Notons aussi que le Galaxy Z Fold 4 est légèrement plus petit et plus fin que le Z Fold 3. Jugez plutôt : il passe de 128,1 x 158,2 x 6,4 mm à 130,1 x 155,1 x 6,3 mm. Pour ce que ça vaut, les coloris ont aussi changé. On passe de noir, argent et vert à noir, doré et gris.

Photo et performance, les vraies nouveautés indéniables

Place à ce qu’on trouve sous le capot du Galaxy Z Fold 4. Déjà la puce est plus puissante, c’est indéniable, puisqu’on troque le Snapdragon 888 pour le Snapdragon 8+ Gen 1. Autre amélioration purement matérielle, l’appareil photo principal passe sur un capteur 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur la génération précédente.

La batterie n’a pas changé, toujours 4400 mAh, mais entre la sortie des téléphones et la rédaction de cet article, nous avons eu le temps de lancer un test d’autonomie sur ViSer et sachez que le Fold 4 fait bien mieux.

Écran ouvert, il tient 13 heures et 6 minutes avant d’atteindre les 10 %. À titre de comparaison, le Fold 3 l’année dernière, tenait 9 heures et 18 minutes en étant déplié et 11 heures et 55 minutes en plié. En clair, le Z Fold 4 semble mieux tenir ouvert cette année que fermé l’année dernière alors que le format tablette consomme forcément plus en raison d’une définition plus poussée.

Dernière différence de poids, l’interface du Galaxy Z Fold 4 intègre quelques nouveautés intéressantes. Trois exemples nous viennent en tête, la barre des tâches, la possibilité en mode Flex d’utiliser la partie basse de l’écran comme un trackpad, ou encore l’utilisation de la partie gauche de l’écran lorsqu’on zoom en prenant une photo pour mieux voir où l’on se trouve dans la scène.

Ces différences devraient cependant arriver sur le modèle de l’an dernier via une mise à jour dans quelques mois.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Comparaisons des fiches techniques des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Fold 3

Modèle Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 3 Version de l'OS Android 12 Android 11 Interface constructeur One UI One UI Taille d'écran 6.2 pouces, 7.6 pouces 7.6 pouces, 6.2 pouces Définition 2176 x 1812 pixels 2208 x 1768 pixels Densité de pixels 374 ppp N/C Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 Puce Graphique (GPU) Adreno 730 Adreno 660 Mémoire vive (RAM) N/C 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx Capteur 1 : 16 MPX

Capteur 2 : 4 MPX Enregistrement vidéo N/C 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5.2 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4400 mAh 4400 mAh Dimensions 130,1 x 155,1 x 6,3 mm 128,1 x 158,2 x 6,4 mm Poids 263 grammes 271 grammes Couleurs Noir, Anthracite, Ivoire Noir, Argent, Vert Indice de réparabilité ? 7,8/10 7,8/10 Prix 1 799 € 1 289 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.