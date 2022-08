Galaxy Buds 2 Pro officialisés : Samsung annonce des écouteurs avec transmission « Hi-Fi »

Samsung a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2 Pro. Il s'agit des premiers de la marque à intégrer le nouveau codec SSC Hi-Fi permettant une transmission sans fil en 24 bits.

Comme on s’y attendait depuis désormais plusieurs mois, Samsung a profité de l’annonce, ce mercredi, de ses Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro pour dévoiler également une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Ce nouveau modèle se positionne sur le segment haut de gamme comme l’indique explicitement son appellation de Galaxy Buds 2 Pro.

Il s’agit en fait des successeurs des Samsung Galaxy Buds Pro, lancés en janvier 2021, en même temps que le Samsung Galaxy S21. Entre-temps, la firme coréenne avait bien lancé ses Galaxy Buds 2 en août 2021, mais avait fait l’impasse sur une nouvelle paire d’écouteurs en début d’année. Les Galaxy Buds 2 Pro sont donc les premiers écouteurs du constructeur après un an d’absence. Le temps pour Samsung de peaufiner sa formule pour proposer quelques améliorations originales pour ses nouveaux modèles.

Un nouveau codec « Hi-Fi » pour Samsung

La principale innovation apportée à Samsung sur ses nouveaux écouteurs sans fil est l’intégration d’un tout nouveau codec audio Bluetooth. Rappelons que si Samsung propose généralement le support de l’AAC et du SBC, le constructeur coréen n’intègre ni les codecs aptX ni le LDAC sur ses écouteurs. La firme utilisait également jusqu’à présent son propre codec audio, baptisé Scalable et compatible uniquement avec ses propres smartphones. Samsung a décidé d’aller encore plus loin cette année avec un tout nouveau codec développé spécifiquement avec les Buds 2 Pro en tête, le SSC Hi-Fi, pour Samsung Seamlesss Codec Hi-Fi.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un codec permettant, en principe, une transmission Hi-Fi du son, c’est-à-dire sans compression. Samsung affirme que le codec peut ainsi monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits. De quoi promettre, du côté de Samsung, jusqu’à 256 fois plus de données sonores avec le SSC Hi-Fi qu’avec des codecs destructifs comme l’AAC ou le SBC. La transmission sonore des Galaxy Buds 2 Pro se fait par ailleurs en Bluetooth 5.3 avec une portée annoncée jusqu’à 10 mètres. Attention cependant : ce nouveau codec audio Bluetooth SSC Hi-Fi ne sera compatible qu’avec les smartphones Samsung équipés au moins de la version 4 de One UI.

Les Galaxy Buds 2 Pro sont par ailleurs dotés de surfaces tactiles permettant un contrôle du volume et intègrent nativement Google Assistant. Ils sont également compatibles avec l’audio 360 et avec une virtualisation en 5.1 ou en 7.1 si vous écoutez ou regardez des contenus compatibles.

La réduction de bruit active toujours de la partie

La réduction active du bruit est bien évidemment de la partie grâce à trois micros dédiés par écouteur. De quoi permettre à la firme coréenne d’annoncer un niveau réduit jusqu’à 33 dB sur certaines fréquences. À titre de comparaison, Huawei annonce de son côté une réduction de bruit de l’ordre de 47 dB sur ses FreeBuds Pro 2 et Nothing de l »ordre de 40 dB sur ses Nothing Ear (1). Rappelons néanmoins que ces données sont généralement prises sur une seule fréquence et ne permettent pas, à elles seules, de donner une idée de l’efficacité de la réduction de tous les bruits environnants.

Le mode transparent va quant à lui permettre d’augmenter le volume des sons extérieurs de l’ordre de 25 dB.

Samsung annonce jusqu’à cinq heures d’utilisation des écouteurs seuls avec la réduction active du bruit et jusqu’à 18 heures grâce à la batterie de 515 mAh du boîtier. Sans réduction active du bruit, l’autonomie peut alors passer à 8 heures avec les écouteurs seuls et 29 heures avec la charge du boîtier. Le boîtier des Samsung Galaxy Buds 2 Pro est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles dès ce mercredi en trois coloris : noir, violet ou blanc. Ils s’affichent au tarif de 229 euros et, à l’occasion du lancement, Samsung propose une offre avec un chargeur sans fil Duo 15 W offert.

