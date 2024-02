Les écouteurs Samsung deviennent encore meilleurs grâce à toutes ces nouveautés

Samsung a annoncé une mise à jour majeure pour ses écouteurs sans fil qui va leur permettre de profiter de nombreuses nouveautés.

C’est une avalanche de nouveauté pour ses écouteurs sans fil qu’a annoncée Samsung dans un billet de blog publié ce mardi. Le constructeur coréen a en effet dévoilé de nouvelles fonctionnalités aussi bien pour ses écouteurs haut de gamme Galaxy Buds 2 Pro que pour les Galaxy Buds 2 ou ses modèles les plus récents — et les plus accessibles — les Galaxy Buds FE.

Dans le détail, les nouveautés pour les écouteurs viennent améliorer non seulement la connectivité des écouteurs, mais également les fonctionnalités proposées. La première de ces fonctionnalités, déjà annoncée la semaine dernière pour les utilisateurs indiens, concerne la traduction instantanée sur les écouteurs Galaxy Buds. Samsung rappelle que cette nouveauté va permettre aux possesseurs d’écouteurs Galaxy Buds et de Galaxy S24 de profiter de la traduction en temps réel des conversations en personne : « Vous pouvez écouter la traduction dans vos écouteurs alors que la personne entend grâce au haut-parleur de votre smartphone, pour vous aider à vous concentrer sur la conversation et éliminer le besoin de vous échanger le smartphone ».

Cette fonction sera néanmoins limitée aux utilisateurs d’écouteurs Galaxy Buds qui possèdent également un smartphone de la gamme Galaxy S24.

La possibilité de connecter plusieurs paires d’écouteurs à un smartphone

Par ailleurs, la mise à jour des écouteurs apporte également une compatibilité avec le protocole Auracast. Pour rappel, cette fonctionnalité, liée au standard Bluetooth LE Audio, va permettre de connecter plusieurs paires d’écouteurs, casques, ou enceintes Bluetooth, à une même source. Concrètement, il sera ainsi possible d’utiliser ses propres écouteurs dans des musées en guise d’audioguide, mais également pour écouter une même musique à plusieurs depuis un smartphone. Samsung rappelle par ailleurs que ses téléviseurs profitent de la fonction Auracast depuis l’an dernier et que plusieurs personnes peuvent donc écouter le son du téléviseur depuis plusieurs paires d’écouteurs. Ce sera désormais également possible sur smartphones et tablettes.

Autre nouveauté liée aux téléviseurs, l’audio 360 degrés. Les écouteurs Galaxy Buds peuvent désormais utiliser cette fonction de spatialisation directement depuis leurs écouteurs connectés à un téléviseur Samsung pour davantage d’immersion dans leurs films et séries TV.

Enfin, la dernière nouveauté concerne le basculement automatique. Avec cette mise à jour, les écouteurs Galaxy Buds peuvent automatiquement basculer entre le son d’un téléviseur Samsung ou d’un ordinateur portable et celui du smartphone en cas d’appel reçu. Une fonction qui n’est pas sans rappeler ce que Google propose avec son protocole Google Fast Pair, ou Apple avec ses propres AirPods.

Ces nouveautés seront déployées à compter de la fin du mois de février pour l’ensemble des utilisateurs d’écouteurs Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro et Galaxy Buds FE.