Ces écouteurs Samsung peuvent traduire vos conversations en temps réel

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle des Galaxy S24 s'invitent jusque dans certains écouteurs de Samsung. Galaxy AI y apporte la traduction en temps réel, afin de comprendre ce qu'on nous dit, dans une langue qu'on ne connaît pas.

Avec les Galaxy S24, Samsung a ajouté Galaxy AI, une multitude de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Parmi elles, il y a la traduction en temps réel pour comprendre ce qu’on nous dit. Une fonctionnalité qui débarque directement dans certaines paires d’écouteurs sans-fil de la marque.

Les Galaxy Buds se mettent à la traduction en temps réel

Ce mardi 13 février, tous les propriétaires en Inde de Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro et Galaxy Buds FE ont reçu un mail de la part de Samsung. Il les informe que la traduction et l’interprétation en direct arriveront prochainement via une mise à jour des écouteurs.

Il s’agit plus précisément de la fonction Live Translate, disponible sur l’application Galaxy Phone des Galaxy S24. Cette dernière permet de télécharger des « packs de langue » afin de traduire les mots de son interlocuteur durant un appel. La mise à jour apportée aux écouteurs permet de s’en servir comme microphone durant les appels téléphoniques. Dans son mail, Samsung en décrit le fonctionnement : « les utilisateurs parlent directement dans le micro des écouteurs Buds et leur voix traduite sera désormais disponible via la série Galaxy S24, permettant une conversation quasi naturelle entre deux personnes tenant chacune un smartphone de la série Galaxy S24 et les écouteurs Galaxy Buds, éliminant ainsi le besoin de tendre le téléphone et de gérer la traduction de la conversation ».

Les avantages et inconvénients de Live Translate sur les écouteurs de Samsung

Cela fonctionne également si vous portez les écouteurs et que vous tendez votre smartphone à votre interlocuteur. Ce que vous direz sera capté par le microphone des écouteurs et traduit sur l’écran de votre Galaxy S24. L’avantage, c’est qu’aucune connexion à Internet n’est requise dans ce cas-là, là où Live Translate en nécessite pour les appels téléphoniques. Il faut simplement penser à télécharger le pack de lange à l’avance.

Comme le précise Android Central, si pour le moment la fonctionnalité n’est disponible qu’en Inde, elle devrait arriver prochainement dans d’autres régions du monde. Par ailleurs, on sait que Galaxy AI sera disponible sur les Galaxy S23 cet été.

Pour aller plus loin

Samsung : voici la liste des fonctionnalités IA qui vont débarquer sur les anciens smartphones Galaxy

Néanmoins, comme Live Translate demande des performances NPU importantes, il est possible que certains modèles ne puissent avoir droit à cette traduction en temps réel.

Et si Samsung préparait l’arrivée des Galaxy Buds 3 Pro ?

Des fuites ont révélé que Samsung sortirait les Galaxy Buds 3 Pro durant la seconde moitié de cette année. De quoi synchroniser leur sortie avec celle des Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Ils embarqueraient logiquement un système de doubles haut-parleurs dans chaque écouteur, ainsi que de la réduction de bruit active.

Cependant, ils pourraient disposer de boutons physiques et non tactiles. Une des fuites à propos de ces écouteurs indiquait que les Galaxy Buds 3 Pro seraient les premiers à bénéficier.