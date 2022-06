Ce double chargeur sans fil Samsung est à -60 % pendant les soldes d’été

Avec ce chargeur à induction Samsung, vous pouvez charger à la fois votre smartphone, mais aussi votre montre connectée. Un accessoire très pratique qui profite d'une belle réduction pendant les soldes et passe de 59,99 euros à seulement 21,90 euros Amazon.

Nos accessoires pour smartphones se multiplient et il faut bien les recharger, comme les montres connectées. En cela, le chargeur duo sans-fil de Samsung est une bonne solution pour charger en même temps votre smartphone et votre montre. En plus, pendant les soldes d’été il est à -63% sur le site d’Amazon, couplé à une ODR.

Le chargeur duo sans-fil Samsung, c’est quoi ?

Un chargeur pour smartphone et montre connectée

Une charge de 15 W de puissance

Des indicateurs de charge

Habituellement vendu au prix de 59,99 euros, le chargeur duo sans-fil de Samsung profite d’une réduction de plus de 60%, soit 21,90 euros sur Amazon, après avoir déduit le montant de 20 euros lié à une ODR valable jusqu’au 30 juin 2022.

Une charge de 15 W

Il est de notre devoir de vous prévenir que l’adaptateur secteur de ce chargeur n’est pas fourni, il faudra soit le brancher sur un port USB, soit avoir recours à un chargeur secteur. Par ailleurs, afin d’avoir 15 W de puissance de charge, il faudra un adaptateur secteur de 25 W minimum. Par ailleurs, les appareils Apple ne peuvent être rechargés qu’en 7,5 W maximum.

Cette station dispose d’un système de refroidissement intégré avec un ventilateur, dans le but d’optimiser la charge et de minimiser les pertes liées à la chaleur. Un ventilateur que l’on peut désactiver en désactivant l’option « rechargement sans fil rapide » sur les Samsung Galaxy. Ce chargeur est assez compact avec des dimensions de 156 x 91 x 16.4 mm et un poids de 170 g.

Charger son téléphone et sa montre en même temps

Le chargeur duo sans-fil de Samsung permet de charger son smartphone, mais pas que. On peut juste à côté placer sa montre connectée Samsung Galaxy Watch (modèle Active 1 ou ultérieur). Aussi, les écouteurs Galaxy Buds de la même marque peuvent être rechargés sur cette station. Attention, cependant, le côté droit ne peut recharger un smartphone, on ne peut en charger deux avec cet accessoire.

En plus de ça, ce chargeur Samsung propose des voyants LED pour indiquer l’état de la charge de vos appareils. Rouge en charge, orange clignotant si la charge est défectueuse et vert quand la charge est terminée. Des voyants que l’on peut désactiver si on le souhaite (avec un modèle à partir de la série Galaxy S10).

