Cdiscount met le paquet pour les soldes d’été : voici le TOP 11 des offres

Cdiscount fait les soldes cet été avec des tonnes de promotions sur son site accessibles pour tout le monde, mais l'e-commerçant français veut clairement gâter ses membres les plus fidèles. Retrouvez dans cet article toutes les offres qui valent le coup.

Le site de Cdiscount regorge d’ores et déjà de promotions toute l’année, mais c’est encore plus intéressant de faire ses achats pendant les soldes d’été. En effet, l’e-commerçant français baisse encore plus les prix des produits Tech populaires, comme les smartphones, les tablettes, les écouteurs sans fil, les PC portables et bien d’autres accessoires, et il veut même faire plaisir à ses membres les plus fidèles en leur proposant des codes promo en fonction de différente tranche d’achat.

Les membres Cdiscount à Volonté peuvent donc bénéficier de :

15 euros offerts dès 149 euros d’achat grâce au code promo 15DES149CD

25 euros offerts dès 249 euros d’achat grâce au code promo 25DES249CD

100 euros offerts dès 999 euros d’achat grâce au code promo 100DES999CD

Le programme Cdiscount à Volonté propose différents avantages en plus de la livraison express et gratuite pour les commandes de minimum 25 euros, vous trouverez tous les détails en cliquant ici.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Cdiscount

Realme 4K Smart Google TV Stick à -35 %

Un dongle HMDI est un petit objet bien pratique, capable de transformer n’importe quel téléviseur en un moniteur intelligent. Le Realme 4K Smart Google TV Stick embarque Google TV, ancien Android TV, un des meilleurs systèmes d’exploitation pour avoir accès au multimédia et contenus en tout genre, notamment aux services de streaming vidéo. Il se présente ainsi comme une véritable alternative aux Fire TV Stick d’Amazon et au Xiaomi Mi TV Stick. Si vous avez besoin de donner un coup de jeune à un téléviseur vieillissant ou d’équiper un moniteur, c’est le bon moment puisque que le Realme 4K Smart Google TV Stick profite d’une remise de près de 25 euros.

Ce qu’il faut retenir du Realme 4K Smart Google TV Stick

La puissance de Google TV

La simplicité d’accès aux services de SVoD

Un tout petit prix

Le 4K Smart Google TV Stick de Realme est proposé, en temps normal, à 69,99 euros. Il profite en ce moment de presque 35 % de réduction sur Cdiscount, ce qui le ramène à seulement 46,99 euros.

Realme Pad à -44 %

Realme

commence à s’installer sur le marché des tablettes tactiles avec les Pad X et Pad Mini qui ont été officialisées. La première de la marque était la Realme Pad, sortie en septembre dernier. Cette tablette tactile façon iPad n’en a pas le prix, puisqu’elle fait partie de l’entrée de gamme. Mais en ce moment les soldes d’été 2022 ont lieu et l’ardoise chinoise perd jusqu’à 105 euros de son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir de la Realme Pad

Une batterie de 7 100 mAh

Les performances plus que correctes

Un écran de 10,4 pouces de 2 000 par 1 200 pixels

Au lieu de 239 euros à sa sortie, la Realme Pad avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM est aujourd’hui disponible durant les soldes d’été à seulement 149 euros sur le site de Cdiscount et même à 134 euros pour les membres Cdiscount à volonté qui utiliseront le code promo « 15DES149CD« .

AirPods Pro jusqu’à -30 %

Après de longs mois de rumeurs, les AirPods Pro 2 devraient, selon les bruits de couloir, arriver en boutique cet automne. En attendant cette nouvelle génération des écouteurs à réduction de bruit active d’Apple, la première itération reste encore aujourd’hui, trois ans après sa sortie, l’une des meilleures paires d’écouteurs true wireless du marché. En ce moment, les AirPods Pro bénéficient même d’une très bonne promotion à l’occasion des soldes, qui viennent de débuter.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet des AirPods Pro d’Apple.

Les points essentiels des AirPods Pro

Une excellente réduction de bruit active

Une très bonne intégration dans l’écosystème Apple

Une autonomie de 24h avec le boîtier

Lancés à 279 euros, les AirPods Pro d’Apple sont actuellement disponibles à 199 euros sur Cdiscount. Mais pour les membres CDAV, ils chutent à 184 euros grâce au code promo « 15DES149CD« .

Oppo Reno 7 à -15 %

En plus de sa gamme premium, Oppo a dans son catalogue de smartphone des modèles milieu de gamme. Il s’agit de la gamme Reno qui ,malgré quelques concessions, dégaine une fiche technique suffisante pour répondre à vos besoins du quotidien. Très équilibré, le nouvel Oppo Reno 7 offre un meilleur rapport qualité-prix que son prédécesseur et profite des soldes pour s’afficher 45 euros moins cher.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 7

L’écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Le Snapdragon 680 qui assure une expérience fluide

Un module photo polyvalent

Petit plus : Android 12

Disponible depuis quelques semaines, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est actuellement en promotion et passe de 329,90 euros à 284,99 euros sur Cdiscount. Et si vous êtes membres CDAV, vous pouvez l’obtenir moins cher avec le code promo 25DES249CD.

Xiaomi 12X jusqu’à -36 %

Parmi les smartphones haut de gamme de Xiaomi, le 12X est celui qui propose une expérience premium avec un prix plus contenu. En effet, pour environ 550 euros ou moins aujourd’hui, vous aurez un bel écran OLED, un puissant Snapdragon 870, un appareil photo polyvalent et une charge rapide allant jusqu’à 67 W.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 870 qui a du répondant

Un module photo polyvalent

Sans oublier la charge rapide

Avec un prix de lancement à 799 euros, le Xiaomi 12X (256 Go) est aujourd’hui disponible à seulement 534 euros sur Cdiscount pour les membres CDAV qui utiliseront le code promo 25DES249CD. Les autres peuvent obtenir ce smartphone à 559 euros, ce qui reste un excellent prix.

MSI GF63 Thin jusqu’à -23 %

Si le soleil ce n’est clairement pas votre truc et que vous préférez passer l’été bien au frais à jouer, alors il est certainement temps de profiter des soldes pour s’équiper sans pour autan se ruiner. Cela tombe plutôt bien puisque Cdiscount propose en ce moment un PC portable de son cru avec un prix très réduit. En effet, ce modèle équipé d’une configuration de jeu dans un forfait compact est listé avec 150 euros de réduction immédiate et même 200 euros pour les membres Cdiscount à volonté avec un code promo.

La fiche technique du MSI GF63 Thin

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Un CPU i5 11400H + RTX 3050 + 8Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Au lieu de 849 euros, le PC portable MSI GF63 Thin est aujourd’hui disponible à 699 euros chez Cdiscount, soit 350 euros de remise immédiate. Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, le code promo 25DES249CD » vous fera économiser 25 euros supplémentaires.

Samsung Galaxy Tab S8 jusqu’à -17 %

La Tab S8 est la plus petite des trois tablettes de la dernière gamme dévoilée par Samsung, le roi incontesté de la tablette Android. Avec ses 11 pouces, elle reste tout de même très grande. La puissance n’est pas en reste grâce à l’intégration d’un des SoC les plus en vogue du moment, le Snapdragon 8 Gen 1. Elle est de plus livrée avec son stylet, parfait si vous avez besoin de précision. Encore toute récente, la Tab S8 a rarement profité de promotion. C’est pourtant le cas en ce moment : le modèle avec 128 Go de stockage profite enfin d’un rabais de 100 euros, voire de 125 euros pour les clients Cdiscount à volonté.

Vous pouvez lire notre test de la Galaxy Tab S8 Ultra pour en savoir plus sur ces modèles.

Les points forts de la Galaxy Tab S8

Performances au top grâce au Snapdragon 8 Gen 1

Un grand écran de 11 pouces

Un stylet très pratique

La tablette ultra premium de Samsung se vend originellement, dans sa version 128 Go, à 769 euros. Bonne nouvelle, vous pouvez réaliser une économie de 11 % en ce moment sur Cdiscount, car elle y proposée à 669 euros.

Pour les clients Cdiscount à volonté, un code très intéressant est disponible. En rentrant le code « 25DES249CD » lors de l’achat, ils peuvent profiter de 25 euros de rabais supplémentaire, soit 125 euros de réduction au total.

OnePlus 10 Pro à -25 %

Ce n’est pas le meilleur des smartphones haut de gamme, mais son positionnement à moins de 1 000 euros à sa sortie en a convaincu plus d’un. Le OnePlus 10 Pro possède une fiche technique vraiment bonne pour un prix attractif et le ticket d’entrée pour ce modèle baisse aujourd’hui de plus de 200 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Le OnePlus 10 Pro, c’est quoi ?

Un smartphone premium

Une charge rapide de 80 W

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1

Un écran AMOLED QHD+ en 120 Hz

Le OnePlus 10 Pro est vendu habituellement à plus de 900 euros dans sa version 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, mais il passe en soldes à seulement 699 euros sur le site de Cdiscount. Il y a même une réduction encore plus importante pour les membres Cdiscount à volonté, puisque ces derniers peuvent utiliser le code promo « 25DES249CD » pour économiser 50 euros supplémentaires.

LG OLED55C1 à -40 %

Si la gamme C1 des téléviseurs LG s’est vue remplacée par la nouvelle génération, cette dernière reste une excellente référence que l’on recommande fortement, surtout quand son prix chute autant qu’aujourd’hui. Le TV LG OLED 55C1 garde ses atouts qui ont fait de lui notre référence coup de cœur : entre sa qualité d’affichage très maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, il est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le LG OLED55C1.

L’essentiel à retenir du TV LG OLED55C1

La dalle OLED de 55″ 4K UHD

La comptabilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Le plein de fonctions gaming (HDMI 2.1, ALLM, VRR)

Son interface fluide et intuitive

Sortie au prix de 1 490 euros, le modèle C1 en 55 pouces de LG est actuellement en promotion et tombe à 899 euros en utilisant le code 100DES999CD pour les membres CDAV sur Cdiscount. Les autres peuvent l’avoir à 999 euros.

Apple iPhone 12 Pro Max à -20 %

La longévité des produits Apple n’est plus à démontrer. Quand bien même la dernière génération d’iPhone (la 13ème) est très largement mise en avant, il est toujours intéressant de se tourner vers la précédente pour faire des économies sans forcément y perdre au change. Par exemple, en ce moment pendant les soldes d’été chez Cdiscount, l’iPhone 12 Pro Max en version 512 Go est disponible avec 250 euros de réduction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 Pro Max.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12 Pro Max

Il profite d’une belle dalle OLED de 6,7 pouces

Il assure de très bonnes performances grâce à la puissante puce A14 Bionic

Son autonomie améliorée

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Lancé au prix de 1 349 euros, l’iPhone 12 Pro Max avec 512 Go est actuellement disponible en promotion à 1 099 euros chez Cdiscount, uniquement pour le coloris bleu pacifique. Cela représente une économie de 260 euros sur son prix de base.

Samsung Galaxy Z Fold 3 jusqu’à -30 %

Alors que la date du lancement du Samsung Galaxy Z Fold 4, ainsi que celle de sa commercialisation, se précise, la troisième itération de ce smartphone pliant plus est toujours aussi recommandable aujourd’hui. S’il peut ne pas convenir à de nombreuses personnes en raison de sa taille imposante, il peut tout de même se vanter d’être un concentré de technologie. Son principal défaut reste quand même son prix très élevé. Alors les soldes sont la meilleure période pour acquérir ce smartphone flexible sans payer le prix fort. En ce moment, il est même possible d’économiser 500 euros.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 3.

Les points forts du Galaxy Z Fold 3

Un smartphone robuste et soigné

Deux écrans AMOLED rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est désormais disponible à 1 299 euros dans sa version 256 Go sur Cdiscount. Quant au modèle avec 512 Go, celui-ci passe de 1 899 euros à 1 399 euros.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.