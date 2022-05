Realme Pad X : encore une tablette techniquement très intéressante

Pour le moment uniquement annoncée en Chine, la Realme Pad X offre un bon compromis design-performances-connectivité-prix.

Après une première tablette intéressante, la Realme Pad puis la Pad Mini, la marque chinoise accélère et annonce une tablette boostée avec de la 5G. Ce n’est pas une tablette haut de gamme, mais elle offre une belle fiche technique pour son prix.

Une fiche technique correcte

La Realme Pad X mise sur un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et un écran 11 pouces en technologie IPS et définition 2K, elle propose également quatre haut-parleurs et un design assez fin.

Au niveau de la connectivité, le Realme Pad X ajoute la 5G et le WiFi 6. Pour le stockage, 64 Go de base semble être son point faible… mais c’est une manière d’abaisser le prix de la tablette. Notez que la tablette a un slot microSD, ce qui permet d’étendre le stockage.

La tablette offre également la compatibilité avec un stylet vendu séparément, il affiche jusqu’à 4 096 niveaux de pression et peut être attaché magnétiquement au bord de la tablette pour le chargement. Cela vous fera penser évidemment aux tablettes de Samsung et Huawei.

Côté audio, Realme propose quatre haut-parleurs avec support Dolby Atmos. Le système d’exploitation de base est Android 12 avec l’interface RealmeUI 3.0, adaptée aux tablettes. La capacité de la batterie est de 8 340 mAh, avec une charge rapide de 33 W via le port USB-C.

La Realme Pad X a été présentée en Chine pour le moment. On ne sait pas encore quand et si elle sera disponible dans d’autres pays. Il y a plusieurs coloris, dont le gris, le bleu et le vert, ainsi que deux configurations de mémoire RAM et de stockage. Les tarifs débutent à 1299 yuans (180 euros environ) jusqu’à 1599 yuans (environ 220 euros).

