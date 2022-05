Realme Pad Mini officialisée : une tablette aussi petite que son prix

La Realme Pad Mini débarque en France avec un format très compact logeant un écran de 8,7 pouces. La tablette se distingue aussi par son petit prix autour des 200 euros selon la configuration choisie.

La Realme Pad Mini débarque en France et il s’agit de la première tablette de la marque chinoise dans l’Hexagone. D’aucuns pourraient croire qu’il s’agit d’une énième tablette Android un peu quelconque. Toutefois, le format de cette ardoise a de quoi titiller la curiosité puisqu’elle est vraiment très petite, comme son nom le suggère.

Un écran de 8,7 pouces dans un petit format

En effet, la Realme Pad Mini a des dimensions de seulement 211,84 x 124,48 x 7,59 mm pour un écran de 8,7 pouces. À titre de comparaison, l’iPad mini d’Apple qui a une dalle de 8,3 pouces est moins long (195,4 mm), mais plus large (134,8 mm).

Realme se targue de proposer un écran recouvrant 84,59 % de la face avant et qu’il jouit d’une définition de 1340 x 800 pixels. Du reste, rien d’exceptionnel au programme. La Realme Pad Mini profite d’un châssis en aluminium, d’une prise jack, d’un port USB-C et d’un bloc photo au dos composé d’un seul capteur.

On notera aussi que la nouvelle ardoise se positionne sur un segment entrée de gamme pour garder un prix très attractif. En témoigne son SoC Unisoc T616 assez modeste gravé en 12 nm, cadencé à 2 GHz et équipé de huit cœurs (2 Cortex A75 et 6 Cortex A55). Les 3 ou 4 Go de RAM s’associent à 32 ou 64 Go de stockage UFS 2.1 (extensible jusqu’à 1 To). Enfin, la batterie de 6400 mAh promet une autonomie de 15 heures en lecture vidéo et s’accompagne d’un chargeur de 18 W.

Notez que le capteur photo au dos a une définition de 8 mégapixels et que la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11. Preuve en est que les tablettes Android tendent à se multiplier ces derniers temps après plusieurs années de morosité. Vous noterez au passage que l’appareil existe dans une version 4G si la déclinaison Wi-Fi uniquement ne vous convient pas.

Prix et date de sortie de la Realme Pad Mini

Comptez 179,99 euros pour la Realme Pad Mini en Wi-Fi et avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Ensuite, on monte à 199,99 euros pour le modèle de 4/64 Go, toujours en Wi-Fi uniquement. Enfin, la version compatible 4G et en 4/64 Go coûte 229,99 euros.

Le produit se lance dès ce jeudi 12 mai 2022 en gris foncé ou en bleu.

