Realme Pad Mini : cette tablette abordable est à un prix encore plus mini que d’habitude

La Realme Pad Mini la deuxième tablette conçue par la marque. Cette version miniaturisée va plaire aux petits budgets, puisque aujourd'hui, elle est encore moins chère en passant de 179 euros à 139 euros seulement.

La Realme Pad Mini est une tablette entrée de gamme qui s’adresse aux petits budgets, mais aussi aux personnes cherchant un appareil d’appoint pour lire, ou consulter des vidéos en déplacement. Son format pratique et sa bonne autonomie, en font le parfait compagnon et maintenant qu’elle se négocie avec 40 euros moins, elle est encore plus intéressante.

Realme Pad Mini, c’est quoi ?

Une petite tablette facile à prendre en main

Suffisante pour les tâches simples

Avec une autonomie convaincante

Lancée à 179,99 euros dans sa version 3 + 32 Go, la Realme Pad Mini voit son prix baisser à 139,99 euros sur Amazon.

Un format réduit pour plus de facilité

Realme a miniaturisé sa première tablette tactile. La version Mini copie le design de la Realme Pad avec un châssis en aluminium, mais s’offre des plus petites dimensions que sa grande sœur, et donne plutôt l’impression de tenir en main un gros smartphone. Avec 372 g et 7,6 mm d’épaisseur, cet appareil offre une bonne prise en main.

Son format Mini permet de la glisser facilement dans un sac et la transporter partout avec soi. À l’avant, on a droit à un écran de 8,7 pouces recouvrant 84,59 % de la face avant, et profite d’une simple définition HD+ de 1340 × 800 pixels. Elle reste tout de même un modèle parfait pour la lecture au format vertical, mais aussi pour le visionnage de vidéos.

De quoi l’utiliser tout au long de la semaine

Pour faire tourner son ardoise, la firme chinoise propose un processeur Unisoc T616 couplé à 3 Go de mémoire vive. Une configuration qui manque parfois de fluidité, avec quelques ralentissements pour l’ouverture d’applications. Cela reste utilisable pour des usages classiques : navigation web, lecture de vidéos, consultation des réseaux sociaux, etc. Pour jouer à des jeux vidéos, vous pourrez oublier Fortnite et autres jeux 3D. En revanche, pour des jeux en 2D vous n’aurez aucun problème. À noter, la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11.

Elle possède d’ailleurs un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne. Et pour que vous ayez tout le plaisir de l’utiliser, la tablette embarque une batterie de 6 400 mAh, pour une autonomie de 15 heures en lecture vidéo selon la marque. L’autonomie est suffisante pour ne pas avoir à s’en inquiéter, mais pour la recharge, il faudra compter 2 h 20 pour passer de 5 % à 100 %.

Pour plus de détails, voici notre test sur la Realme Pad Mini.

Si la Realme Pad Mini ne correspond pas à vos besoins, il existe d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères à choisir en 2023.

