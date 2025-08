Compact et rapide, ce chargeur Belkin USB-C 45 W à petit prix est super pratique

Doté de deux ports USB-C et capable de délivrer une puissance globale de 45W, le chargeur rapide Belkin est un accessoire compact qui peut vous accompagner partout. Actuellement, on le trouve à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros chez Boulanger.

Belkin est une marque de confiance dans le domaine des chargeurs secteur, qui s’adresse même particulièrement aux adeptes des produits Apple. L’un de ses modèles, le chargeur 45W, s’adapte à toutes les marques et peut même recharger deux appareils simultanément grâce à ses deux ports USB-C. Un modèle compact qui est en ce moment proposé à 38 %.

Ce qu’il faut savoir sur ce chargeur Belkin

Un format très compact

Une puissance de charge de 45W

Deux ports USB-C

Initialement affiché à 39,99 euros, le chargeur Belkin 45W est aujourd’hui disponible en promotion à 24,99 euros chez Boulanger.

Un chargeur tout petit…

L’un des premiers atouts de ce chargeur Belkin, c’est sans surprise son format ultra-compact. Avec ses dimensions de 4,4 x 10 x 13,6 cm et son poids de 100 g, on peut l’emporter partout sans difficulté. Mais sa petite taille ne l’empêche pas de délivrer une belle puissance de charge, laquelle peut atteindre 45W.

Si ce petit chargeur est aussi performant malgré sa compacité, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce matériau semi-conducteur, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, est plus efficace, et surtout, il génère moins de chaleur. Il est donc possible d’installer bien plus de composants côte à côte et de les inclure dans un espace plus restreint. De quoi profiter d’une puissance accrue, mais dans un tout petit format.

… mais bien performant

Ce chargeur Belkin embarque deux ports USB-C, qui lui permettent de rechargeur deux appareils en même temps. Bien sûr, si vous branchez un smartphone et une tablette au chargeur, la puissance de charge est alors distribuée entre chaque port : 25W sur le port du haut, 20W sur le port du bas. Ce chargeur secteur a aussi l’avantage de s’adapter à tous les types d’appareil : MacBook, tablettes, smartphones, consoles, écouteurs sans fil, drones…

L’appareil supporte par ailleurs plusieurs protocoles de charge rapide, à savoir Power Delivery 3.0 et PPS, adaptés à la plupart des smartphones, PC portables ou tablettes du marché. Selon Belkin, avec ce chargeur, un iPhone 13 peut passer de 0 à 50 % en 28 minutes.

