Votre smartphone est arrivé sans chargeur ? Ce modèle Samsung USB-C 25 W est à moins de 10 €

Amazon propose le petit chargeur officiel de Samsung, pratique, compatible USB-C et pour une puissance de 25W, Ă seulement 9,99 euros au lieu de 17,99 euros habituellement.

Adaptateur secteur 25W (avec câble) // Source : Samsung

De plus en plus de smartphones sont livrĂ©s sans chargeur. Les raisons sont multiples : il y a l’Ă©conomie, l’Ă©cologie et bien sĂ»r l’idĂ©e comme quoi, depuis le temps, tout le monde est plus ou moins Ă©quipĂ© en la matière. Mais toutes les marques n’ont pas les mĂŞmes puissances de chargement. Avec cette offre Ă -75 % sur Amazon, vous avez un chargeur filaire Samsung 25 W compatible avec tous vos appareils.

Les points forts du chargeur USB-C Samsung 25 W

Sa puissance de charge rapide 25 W

Son format compact et son poids plus de 51,6 g

Il est fourni avec un câble USB-C d’un mètre

Si vous allez sur le site de Samsung, le chargeur USB-C 25 W avec câble est affiché à 39,90 euros. Il vaut mieux aller faire un tour sur Amazon où il est à 9,99 euros.

Un chargeur petit, mais costaud

Pour faire des Ă©conomies et Ă©ventuellement proposer leurs smartphones moins chers, les marques ont retirĂ© les chargeurs des boĂ®tes. De fait, depuis plusieurs annĂ©es, on peut largement supposer que tout le monde est Ă©quipĂ© en la matière. Seulement voilĂ : on les perd, ils s’abĂ®ment parfois on prend une sous-marque qui ne tient pas la route, le câble se dĂ©nude.

Ici, on a de la qualitĂ© avec Samsung, aussi bien pour le chargeur que pour le câble USB-C d’un mètre fourni avec. Le chargeur est compatible avec les produits Samsung, bien sĂ»r, mais vous pouvez l’utiliser avec tous les appareils dont l’alimentation passe par un port USB-C. Il faut juste avoir en tĂŞte que la puissance max est de 25 W.

Il est aussi bien Ă©conomique qu’Ă©cologique

Pour prĂ©ciser quelques petits dĂ©tails sur sa conception, il est fait Ă 20 % en matĂ©riaux recyclĂ©s, c’est donc un produit respectueux de l’environnement. Mais il est aussi respectueux de votre facture d’Ă©lectricitĂ© puisque lorsqu’il est en veille, il passe de 20 mW Ă seulement 5 mW.

Alors si vous avez un smartphone Samsung, des Ă©couteurs ou mĂŞme une tablette, vous pouvez l’utiliser sans problème. Par exemple, le dernier Samsung Galaxy A26 est compatible charge rapide 25 W, mais est livrĂ© sans chargeur. C’est donc l’accessoire idĂ©al Ă ajouter sur ce genre de produit. Il est très pratique Ă emmener partout avec soi puisqu’il fait 38 x 22 x 66,94 mm pour seulement 51,6 g.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleurs chargeurs rapides pour smartphone afin de vous aider Ă trouver celui qui sera le plus adaptĂ© Ă votre tĂ©lĂ©phone.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.