L’imprimante photo Instant Photo Printer 1S Set de Xiaomi est soldée à moins de 100 € : un modèle sans-encre pour sortir instantanément les clichés de votre smartphone

L’Instant Photo Printer 1S Set est une imprimante miniature, portable, mais pas vraiment de poche, qui permet de sortir vos photos en mode sans-fil avec une belle qualité, disponible à 99,99 euros sur le site de Xiaomi.

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set // Source : Frandroid

Le lot proposé sur le site de Xiaomi contient plusieurs produits : vous avez l’imprimante photo, bien sûr, mais également un ruban sans encre qui permet de sortir 20 photos grâce au processus d’impression par sublimation. Avec, vous avez 20 feuilles de papier photo au format 6 pouces (100 x 148 mm) ainsi qu’un album photo en tissu à spirales qui peut contenir jusqu’à 100 photos et s’ouvre à 180°, pour conserver vos plus beaux souvenirs à l’abri. Tout ce beau monde coûte 169,99 euros, mais on peut compter sur les Soldes chez Xiaomi pour lui appliquer une réduction non négligeable de 70 euros.

Les points forts de l’Instant Photo Printer 1S Set

Les photos sont automatiquement recouvertes d’un film protecteur transparent

Elle n’utilise pas d’encre avec l’impression par sublimation

L’app Xiaomi Home permet de retoucher les photos avant de les imprimer

Pendant les Soldes chez Xiaomi, le lot Instant Printer 1S Set passe de 169,99 euros à 99,99 euros, une bonne occasion si vous prenez beaucoup de photos sur votre smartphone.

Une imprimante portable, mais pas de poche

L’Instant Printer 1S Set est une petite imprimante qui doit sa taille compacte de 194 x 124,6 x 83,6 pour 1,2 kg au fait qu’elle n’utilise pas d’encre. Pour sortir vos photos, vous devez utiliser un ruban encreur qu’il faut remplacer toutes les 20 photos. Avec ça, les photos sortent grâce au procédé d’impression par sublimation. Celui-ci transforme l’encre solide en gaz, qui pénètre ensuite dans le support à imprimer, ici du papier photo, pour créer une image durable et de haute qualité.

D’ailleurs, l’imprimante peut sortir des photos en 300 ppp au format standard de 10 x 15 ou sur du papier autocollant de 86 x 102 mm. Cette dernière option n’est pas livrée avec le pack, vous devez donc vous en fournir séparément. Grâce à ce procédé d’impression, chaque photo est recouverte d’un film transparent étanche qui empêche les traces de doigt.

Une impression directe depuis votre smartphone

L’imprimante Instant Printer 1S Set fonctionne en duo avec l’app Xiaomi Home. Grâce à elle, vous connectez les deux et pouvez imprimer directement vos images, ou les retoucher avant si besoin. Elle permet de recadrer, faire pivoter et même appliquer des filtres aux photos avant de les sortir. C’est notamment pratique pour sortir des photos d’identité vous-même, en suivant les repères de guidage aux quatre coins qui facilitent son découpage précise.

Notez que l’app est aussi disponible sur tablette et sur ordinateur, pour l’utiliser à la maison. Une bonne chose, même si on regrette un peu que passer par l’application soit obligatoire. D’ailleurs, il faut aussi noter que le coût d’impression sur ce modèle est légèrement plus élevé que sur d’autres imprimantes, donc à réserver pour les grandes occasions. Enfin, même si elle est un peu plus imposante, on aime beaucoup son bac magnétique amovible semi-transparent qui facilite son transport une fois rangé, et permet d’avoir une bonne visibilité sur le niveau de papier restant.

Vous retrouvez d’autres modèles d’imprimantes photo portables pour smartphone dans notre guide d’achat, pour vous aider à faire le tri dans ce que propose le marché.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.