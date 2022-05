Quelles sont les meilleures imprimantes photo pour smartphone en 2022 ?

Imprimer des photos depuis son smartphone ou sa tablette c'est désormais possible. Notre sélection des meilleures imprimantes pour smartphone est disponible avec plusieurs formats et différentes technologies d'impressions.

Sur le marché de l’impression en général, quelques entreprises dominent le marché comme Canon ou Fujifilm ont déjà une longueur d’avance. Cependant pour ce marché si particulier autour de l’univers des smartphones, il est nécessaire de prendre quelques considérations supplémentaires, d’autant plus que la concurrence se fait rude. Il est donc nécessaire de prendre en compte quelques éléments en amont.

En préambule de notre guide, quelques éléments sont à prendre en compte autour des imprimantes pour smartphone. Tout d’abord, le produit doit être portatif afin d’être transportable partout. Celui-ci doit aussi se doter d’une belle autonomie. L’application mobile doit aussi offrir plusieurs fonctionnalités utiles. Enfin, la qualité d’image est une donnée décisive pour faire votre choix.

Fujifilm Instax Mini Link : la meilleure imprimante de poche

Le constructeur nippon est déjà bien installé sur le secteur des appareils instantanés. Pour ce qui est des imprimantes portables, l’Instax Mini Link se présente comme un produit de poche qui ne manque pas d’élégance avec une déclinaison de plusieurs coloris. Elle offre un format de poche afin de pouvoir la transporter partout.

L’atout de ce produit est d’abord sa connexion en symbiose avec l’application dédiée Instax Mini Link. La liaison entre votre smartphone et le produit se fait via le Bluetooth, qui est un peu plus lent que le Wi-Fi. Au total, comptez quelques secondes pour l’impression, mais surtout 5 minutes pour que l’image soit développée.

Vous devrez compter sur les Instax Mini film. Un pack de 20 est proposé à 16,90 euros sur Amazon. Au niveau des rendus d’impressions, la lumière est bien restituée autour des sujets. En revanche, la colorimétrie est un peu plus aléatoire en fonction des conditions. Enfin, l’imprimante de poche est proposée à moins de 100 euros.

Pourquoi choisir la Fujifilm Instax Mini Link :

Une impression rapide

Le mode fun pour partager avec vos amis

Utilisable partout

Pourquoi ne pas la choisir ?

Des couleurs variables

Un coût d’impression élevé à la longue

Polaroid Hi Print : la plus complète

Polaroid est aussi un acteur connu de l’impression instantané. Avec la Hi Print, la marque fait le choix d’un produit utilisant la sublimation thermique pour ses tirages. Le produit se présente sous un design unique, où l’on retrouve du blanc, mais aussi un bandeau arc-en-ciel, signature du constructeur.

Elle fonctionne avec une application mobile éponyme disponible sur Android et iOS. Il est possible de sélectionner des clichés sur votre smartphone ou bien depuis vos réseaux sociaux. C’est surtout la qualité d’impression qui est à souligner puisque la sublimation thermique offre plus de précision et de netteté. Comptez une minute complète pour le développement ne se fasse.

C’est surtout le prix de l’impression qui est à prendre en compte. En l’occurrence, comptez 0,75 par feuille. En effet, les films se vendent par pack de 20 au prix de 16,99 euros. L’imprimante de poche proposée à 99 euros est toutefois une excellente alternative.

Pourquoi choisir la Polaroid Hi Print :

La qualité d’impression

Une application fiable

Son format de poche

Pourquoi ne pas la choisir ?

Un coût d’impression élevé à la longue

Canon Selphy Square QX10 : la meilleure qualité d’image disponible

Avec ce modèle d’imprimante portable, Canon nous livre un produit de grande qualité qui trouve pourtant le moyen d’innover dans ce marché si particulier. En effet, pour la qualité d’impression, le produit s’appuie sur de la sublimation thermique pour éditer les photographies.

L’application dédiée Canon Selphy Layout est disponible sur iOS et Android. La connexion se fait via le Wi-Fi et elle permet bon nombre d’éléments comme l’ajout de texte, la modification du contraste ou encore la luminosité. La qualité d’impression, grâce à la sublimation thermique, est de bien meilleure facture que les films Instax offrant une bonne couleur, mais aussi un effet vernis.

Un seul format de film est compatible avec l’imprimante Canon. Le paquet de 20 éléments est proposé à 22 euros, le rendant bien plus cher que le reste des éléments de notre sélection. En ce qui concerne l’imprimante, celle-ci est proposée à 119 euros.

Pourquoi choisir la Canon Selphy Square QX10 :

Simple à prendre en main

Une qualité d’impression impeccable

Les fonctionnalités de l’application

Pourquoi ne pas la choisir ?

L’autonomie un peu faible

Un coût d’impression très élevé

Xiaomi Mi Portable Photo Printer : compact, efficace et pas cher

Qui dit objet connecté, dit Xiaomi. Le constructeur chinois à la faculté à être placé, mais jamais gagnant, tel un Poulidor de la tech. Le Xiaomi Mi Portable Photo Printer se présente comme une imprimante portable déroutante de facilité et d’efficacité. Elle fait appel à la technologie Zéro Ink, littéralement sans encre, pour imprimer les photos.

Le design de l’imprimante joue sur son aspect compact capable de tenir au fond de votre poche. Elle fonctionne en symbiose avec l’application Xiaomi Home et peut s’appareiller à l’aide d’un bouton dédié sur la machine. Le logiciel offre plusieurs modes d’impressions avec des filtres, des options de découpages et des outils de retouches.

Les films compatibles Xiaomi sont vendus à 15 euros pour 20 feuilles. Le rendu des images est plutôt faible au regard de la concurrence. Les couleurs sont trop ternes, mais les clichés restent assez détaillés. L’imprimante Xiaomi est surtout redoutable de par son positionnement tarifaire à 59 euros.

Pourquoi choisir la Xiaomi Mi Portable Photo Printer :

Simple à prendre en main

Un aspect compact

Son tarif

Pourquoi ne pas la choisir ?

L’autonomie un peu faible

Une moins bonne qualité d’impression

Kodak Step Instant Printer : un produit de qualité anachronique

Kodak est un nom bien connu pour ceux qui utilisent régulièrement les appareils photo instantanés. L’entreprise américaine s’essaie aussi aux imprimantes portables avec la Kodak Step Instant Printer. Elle se présente sous un aspect compact avec un plastique blanc, mais aussi disponible en bleu, noir et rose. Le produit s’appuie sur une impression Zero Ink pour illustrer les films.

Le fonctionnement se fait de pair avec l’application mobile dédiée Kodak Step Print. Celle-ci est disponible sur Android et iOS. Il est possible d’éditer des photos depuis votre galerie d’images stockées en local ou bien même celles qui se trouvent sur Facebook et Instagram. Bien entendu plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition, toutefois quelques bugs viennent émailler votre expérience utilisateur.

Les papiers compatibles au format 5 x 8 sont vendues par tranches de 50 feuilles au prix de 29 euros sur Amazon. L’imprimante portable est capable de tenir 25 impressions avant d’être rechargée toutefois un problème se pose. En effet pour la recharge, c’est un port microUSB qui est prévu sur le produit. Un standard de charge un peu anachronique désormais.

Pourquoi choisir la Kodak Step Instant Printer :

Capable de traiter des photos de réseaux sociaux

Le tarif d’impression intéressant

Simple à utiliser

Pourquoi ne pas la choisir ?

Quelques bugs de l’application

Une charge microUSB

Comment choisir son imprimante pour smartphone ?

Quelle est la meilleure technologie d’impression pour de l’instantané ?

Vous avez pu vous en rendre compte au fil de votre lecture, les constructeurs utilisent différentes technologies d’impressions sur leurs modèles tous ayant leurs avantages comme leurs inconvénients. Nous vous proposons un rapide tour d’horizon des forces en présence :

Le ZINK . Il s’agit de la technologie d’impression majoritaire au niveau de l’instantané. L’avantage de celle-ci est une impression en quelques secondes. Le papier Zéro INK (sans encre) se compose de plusieurs couches de couleurs qui vont réagir à des températures différentes pour afficher le contenu désiré. S’il est pratique, le ZINK n’est pas sans défauts. Les contrastes ne sont pas assez appuyés, et les clichés ont un aspect délavé presque vintage.

. Il s’agit de la technologie d’impression majoritaire au niveau de l’instantané. L’avantage de celle-ci est une impression en quelques secondes. Le papier Zéro INK (sans encre) se compose de plusieurs couches de couleurs qui vont réagir à des températures différentes pour afficher le contenu désiré. S’il est pratique, le ZINK n’est pas sans défauts. Les contrastes ne sont pas assez appuyés, et les clichés ont un aspect délavé presque vintage. La sublimation thermique . Ici, l’imprimante portable est dotée d’un ruban chauffant et d’encre solide. À la mise en route, la chaleur transforme l’encre en gaz sans passer par l’état liquide. Ce qui vous offre beaucoup de précision et de richesses dans les couleurs affichées. Toutefois, l’impression est bien plus lente et surtout un prix du papier bien plus élevé que le ZINK.

. Ici, l’imprimante portable est dotée d’un ruban chauffant et d’encre solide. À la mise en route, la chaleur transforme l’encre en gaz sans passer par l’état liquide. Ce qui vous offre beaucoup de précision et de richesses dans les couleurs affichées. Toutefois, l’impression est bien plus lente et surtout un prix du papier bien plus élevé que le ZINK. L’argentique. Quelques modèles proposent ce type d’impression qui a rapidement été remplacé par le jet d’encre. Une méthode d’impression fleurant bon la nostalgie même si de nos jours, les nouvelles technologies offrent un rendu supérieur à l’argentique. Surtout, le coût d’impression est le plus élevé de tous.

Comment imprimer des photos au bon format ?

Avant de vous lancer dans l’impression et de gâcher du papier, il est nécessaire d’être conscient du format à adopter en fonction des films supportés par l’imprimante. Si vous ne le faites pas, l’image sera rognée et votre photo inexploitable. Toutes les imprimantes portables de notre sélection détiennent une application compagnon. Celle-ci pourra vous aider au mieux afin de faire toutes les modifications nécessaires et imprimer ensuite au bon format.

Quelles sont les marques de confiance ?

Sur ce secteur quelques entreprises tirent leur épingle du jeu avec un savoir-faire déjà bien installé. Les marques qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché de l’instantané comme Kodak, Polaroid ou Fujifilm sont les plus à même de répondre à vos attentes sans payer trop cher.

Quelle est l’importance du coût du tirage ?

Le prix initial d’une imprimante doit évidemment être déterminant, mais puisqu’on parle d’impression de photos, il convient de considérer le coût de son utilisation. Une imprimante peu cher, mais dont le prix des cartouches de recharge est particulièrement élevé, ne sera pas forcément intéressante financièrement sur le long terme. Généralement, ce coût est estimé à la photo, c’est-à-dire qu’on détermine le coût d’impression d’une photo en tenant compte du prix des recharges. De manière générale, un coût par photo moyen doit tourner aux alentours de 0,50 euro par tirage.

