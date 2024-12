Quelle est la meilleure dashcam de 2024 ?

Les caméras embarquées sont devenues très utiles pour les conducteurs, quelle que soit leur voiture. Voyons les références actuelles du marché, et celles qui sont les meilleures pour vous.

Les caméras embarquées, plus connues sous le nom de dashcams, font désormais partie des équipements presque indispensables pour les automobilistes modernes. Les caméras embarquées ne se contentent pas seulement d’enregistrer, mais elles s’enrichissent de fonctionnalités qui font d’elles de véritables alliées pour la sécurité des conducteurs et de leurs voitures. Que ce soit pour prouver sa bonne foi en cas d’accident, surveiller le véhicule en stationnement, ou capturer des événements inattendus sur la route, les dashcams ont trouvé leur public.

La popularité des dashcams ne cesse d’augmenter, et le marché propose aujourd’hui une grande variété de modèles, avec chacun leurs spécificités. Attention toutefois, car comme nos confrères de 01net l’indiquent la réglementation pour filmer l’espace public est ambiguë en France. Cela vous permettra notamment d’équiper votre nouvelle voiture électrique.

Quelle dashcam acheter en 2024 ?

Pour notre sélection, nous avons choisi trois types de produits à des prix différents pour des fonctionnalités différentes. Pour la petite histoire, nous avons sollicité les quelques marques pour tester les dispositifs… qui n’ont soit pas donné suite, soit expliqué qu’elles n’avaient plus de stock en prêt. En attendant de pouvoir en tester, voici trois références approuvées par le public au regard des avis.

À l’heure actuelle, la CNIL recommande de se montrer prudent dans l’usage des caméras embarquées. Notre recommandation sur Frandroid est en premier lieu de bien se renseigner avant l’achat.

Garmin Dash Cam X310 : la meilleure caméra embarquée pour voiture

La Garmin X310 a un design compact et élégant, qui s’intègre plutôt très bien dans l’habitacle de votre véhicule. Avec des enregistrements en 4K UHD et un angle de vue de 140°, elle couvre efficacement tous les aspects importants de la route. Elle est dotée d’un écran tactile de 2,4 pouces, avec une interface intuitive et conviviale.

Design et caractéristiques de la Garmin X310

Son support magnétique discret facilite le montage sur le pare-brise, permettant une installation rapide tout en se faisant aisément oublier. Elle satisfait donc bien les conducteurs recherchant à la fois performance et discrétion. La dashcam est fournie avec un câble USB, un adaptateur allume-cigare, et un support magnétique.

Elle se connecte facilement à l’application Garmin Drive via Bluetooth et Wi-Fi, vous permettant de consulter les vidéos enregistrées et aussi de recevoir des alertes en temps réel. Bien que la caméra ne soit équipée que d’un enregistrement frontal, elle propose tout de même de paramétrer certaines alertes, telles que le départ de voie et le maintien de distance avec le véhicule qui vous précède, renforçant ainsi la sécurité lors de vos trajets.

Qualité d’image et fonctionnalités avancées

La Garmin X310 excelle en matière de qualité vidéo, enregistrant en 4K, là où beaucoup de concurrentes se contentent du 1080p. Elle rivalise avec la plupart des smartphones de milieu de gamme, même dans des conditions de faible luminosité. Son filtre polarisant Clarity contribue à réduire les reflets lumineux, ce qui est particulièrement utile lors de trajets où le soleil est rasant, ou encore lors des virées nocturnes.

En outre, la X310 est équipée d’un mode Parking Guard qui s’active en cas de choc, renforçant la sécurité lorsque votre véhicule est stationné. Toutefois, pour bénéficier de cette fonctionnalité, la caméra doit rester alimentée, ce qui peut nécessiter un adaptateur OBD en option.

Garmin propose également un service d’abonnement (allant de 11 à 25 euros par mois) pour la sauvegarde des vidéos en ligne, ce qui peut être une option à considérer selon vos besoins en matière de stockage. Nous pensons notamment à la possibilité de retrouver des vidéos en cas de vol de votre voiture.

Performances globales et verdict

Que ce soit au niveau de la qualité des vidéos, de la fiabilité globale ou encore de l’application, elle représente ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle.

La Garmin X310 est sans doute la dashcam idéale pour les utilisateurs à la recherche d’une caméra discrète et performante, filmant en 4K, et dotée d’un bon panel de fonctionnalités avancées. Cependant, elle reste chère (environ 400 €), et certaines options, comme la sauvegarde en ligne, nécessitent un abonnement supplémentaire.

Nextbase 422GW : la dashcam au meilleur rapport qualité/prix

Design et caractéristiques

La Nextbase 422GW se présente comme une dashcam alliant esthétique moderne et praticité, parfaitement adaptée à l’installation dans n’importe quel véhicule. Inspirée du modèle haut de gamme 622GW, elle arbore un design assez soigné avec un objectif proéminent à l’avant, facilitant son montage via un support magnétique. À l’arrière, son écran tactile de 6,3 cm (2,5 pouces) propose une interface intuitive pour visionner les enregistrements, mais aussi naviguer facilement dans les paramètres.

Plutôt très compacte (4,6 x 4,7 x 8,2 cm), elle sait rester discrète une fois installée. Le support fourni utilise un adhésif double face 3M, promettant une fixation fiable au pare-brise (qu’il soit très froid ou très chaud) et inclut un port d’alimentation (mini-USB). Une fois installée, elle se fait oublier et c’est plutôt une bonne chose.

En matière de spécifications techniques, la Nextbase 422GW enregistre des vidéos en avec une résolution de 1440p à 30 fps ou 1080p à 60 fps, tout en offrant un angle de vue généreux de 140° de manière à couvrir une bonne partie de la route. La Nextbase 422GW intègre une connectivité Wi-Fi, le Bluetooth 4.2, et un GPS à 10 Hz pour un positionnement précis. De plus, elle est équipée de l’assistant Amazon Alexa, permettant de contrôler la plupart des paramètres par commande vocale, ce qui permet de régler quelques détails en mode mains-libres pendant la conduite.

Qualité vidéo et particularités

Avec son capteur qui permet d’enregistrer en 1440p à 30 images par seconde, la Nextbase 422 GW souhaite se détacher des dashcams d’entrée de gamme qui sont généralement limitées à 1080p. Les enregistrements, bien que présentant un léger effet fisheye dû à l’angle de vue de 140°, sont plutôt de bonne qualité.

Les vidéos sont enregistrées sur une carte micro-SD (jusqu’à 128 Go), ce qui permet de stocker de nombreuses heures de contenu selon la qualité choisie. Comme pour la plupart des dashcams, il faut bien penser à forcer la sauvegarde de certaines séquences, car le système écrase les anciennes vidéos une fois la capacité maximale atteinte.

Il est important de noter que la Nextbase 422 GW propose une caméra arrière en option pour 70 euros, permettant d’enregistrer ce qu’il se passe — vous l’aurez deviné — à l’arrière. Bien que la qualité de cette caméra arrière ne soit pas exceptionnelle, elle a le mérite d’être là en cas de besoin, et peut même servir de caméra de recul si vous n’en avez pas sur votre voiture.

Utilisation et application

Une fois installée, la Nextbase 422GW s’allume automatiquement dès que le moteur est en marche : il n’y a pas besoin de le faire à la main. Il est possible de paramétrer la caméra pour qu’elle commence à enregistrer dès son activation, ou encore activer un mode qui se déclenche en cas de choc, grâce à un accéléromètre intégré. Cela permet de recueillir des preuves essentielles sans aucune intervention, assurant ainsi une conduite plus sereine.

L’application MyNextbase offre la possibilité de régler les paramètres de la caméra, de visionner des flux en direct et même de lancer des enregistrements à distance. Avec l’application, partager ses vidéos est très simple, que ce soit pour regarder un souvenir sur son smartphone, ou malheureusement envoyer une preuve à son assurance ou aux autorités.

Par ailleurs, l’un des atouts notables de la Nextbase 422GW est son service Emergency SOS. En cas d’accident, si l’utilisateur ne peut pas appeler les secours, la caméra se charge de le faire automatiquement, offrant une assistance précieuse dans des moments critiques. L’intégration d’Alexa permet également d’utiliser des commandes vocales, rendant l’utilisation encore plus pratique tout en gardant les yeux sur la route.

Sachez que Frandroid a pu tester en 2021 la Nextbase 622GW. Celle-ci se révèle être bonne, mais difficile à trouver désormais.

Xiaomi 70mai Dash Cam 1S : la dashcam pas chère

Design et caractéristiques générales

La 70mai Smart Dash Cam 1S est une caméra embarquée économique, mais suffisante dans de nombreux cas. Elle a un format compact et discret, sans doute encore plus discrète que les deux autres abordées précédemment, et pour cause : elle n’a pas d’écran. L’appareil est contrôlé à l’aide de l’application 70mai (via une connexion WiFi intégrée), qui permet de visualiser et de gérer les enregistrements directement sur un smartphone. En termes de qualité vidéo, les enregistrements se font en 1080p à 30 images par seconde, offrant une qualité respectable pour un modèle d’entrée de gamme, surtout dans des conditions de bonne luminosité. Attention toutefois, la qualité vidéo diminue dans des environnements sombres, ce qui limite quelque peu son efficacité nocturne par rapport aux modèles plus haut de gamme.

La 70mai est également équipée d’une commande vocale intégrée, ce qui facilite son utilisation en permettant aux conducteurs de démarrer ou d’arrêter l’enregistrement sans quitter la route des yeux. Bien que cette fonctionnalité soit basique, elle est relativement rare dans cette gamme de prix, ce qui rend la 70mai Smart Dash Cam 1S attrayante pour ceux qui recherchent des fonctions innovantes sans dépenser excessivement. Enfin, il y a également une fonctionnalité de détection de mouvement qui s’active en cas de vibrations, permettant de capturer des incidents en l’absence du conducteur lorsque votre voiture est garée.

Performances d’enregistrement et qualité vidéo

La qualité vidéo de la 70mai Smart Dash Cam 1S est assez satisfaisante en journée, où nous retrouvons des images nettes et détaillées, bien que cantonnées à 1080p. La caméra montre ses limites en basse lumière, où les images peuvent devenir granuleuses et moins claires. En termes d’angle de vue, elle couvre un champ de 130 degrés : un compromis raisonnable qui permet de capturer la majeure partie de la route sans engendrer de distorsion importante, bien que cela reste un peu plus étroit que sur d’autres modèles. Les vidéos sont enregistrées sur une carte microSD (jusqu’à 64 Go), et la caméra prend en charge l’écrasement des anciens fichiers lorsqu’ils atteignent la capacité maximale, assurant ainsi que les nouveaux enregistrements ne sont jamais interrompus.

En ce qui concerne la gestion des fichiers, l’application mobile simplifie l’accès aux enregistrements et permet de les télécharger, les partager ou les supprimer directement depuis un smartphone, une commodité appréciable pour l’utilisateur. De plus, la commande vocale facilite le contrôle des enregistrements sans manipulations manuelles. Cependant, il convient de noter que la 70mai 1S ne dispose pas de GPS intégré, ce qui signifie que les vidéos ne contiennent pas d’informations sur la localisation ou la vitesse du véhicule. Cette absence limite son utilisation pour ceux qui cherchent des données plus détaillées pour des raisons légales ou d’assurance.

Fonctionnalités supplémentaires et facilité d’utilisation

Sur la 70mai Smart Dash Cam 1S, il n’y a pas d’écran intégré. Par conséquent, contrairement aux deux autres, le conducteur ne peut pas vérifier ce que la caméra a enregistré autrement qu’en utilisant l’application. Nous pouvons dire que la simplicité est le maître mot, et qu’elle représente l’entrée de gamme à tous les niveaux.

La dashcam est conçue pour s’allumer et commencer l’enregistrement automatiquement lorsque le véhicule démarre, éliminant ainsi la nécessité de manipulations manuelles fréquentes. C’est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent une installation sans tracas, tout en garantissant une couverture en continu.

Cependant, certains aspects limitent son attrait pour les utilisateurs ayant des besoins plus avancés. Par exemple, elle ne dispose pas de mode parking avancé, ce qui la rend moins efficace pour surveiller les véhicules stationnés pendant de longues périodes. De plus, sans batterie interne, elle dépend de l’alimentation de la voiture pour fonctionner, et donc n’est utile qu’en roulant. Malgré cela, son prix compétitif et sa facilité d’utilisation en font une solution idéale pour les conducteurs à la recherche d’une dashcam basique, mais tout de même fiable.

Quelle est la meilleure caméra embarquée ?

Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes caractéristiques des 3 dashcams que nous avons examiné.

Caractéristiques Garmin Dash Cam X310 Nextbase 422GW Xiaomi 70mai Dash Cam 1S Résolution vidéo 4k 30 fps ou 1080p 120 fps 1080p 60 fps ou 1440p 30 fps 1080p Angle de vision 140 ° 140° 130° GPS intégré Oui Oui Non Connectivité Wi-Fi et Bluetooth Wi-Fi et Bluetooth Wi-Fi Écran Tactile de 6,1 cm Tactile de 6,3 cm Non Commandes vocales Oui Oui, Alexa Oui (Anglais) Détecteur de choc Oui Oui Oui Mode Parking Oui Oui Non Prix 400 € 170 € 50 € Différences entre les modèles de dashcams

Si vous voulez la meilleure dashcam, nul doute que la Garmin Dash Cam X310 sera faite pour vous, mais il faudra avoir le budget pour. De l’autre côté du spectre, nous retrouvons la Xiaomi 70mai Dash Cam 1S, qui pour 50 euros fait correctement le travail, avec tout de même deux grosses limitations : il n’y a pas d’écran, donc vous ne pouvez pas voir en direct ce que voit la caméra, et les commandes vocales ne sont qu’en anglais. Si ça ne vous dérange pas, c’est un excellent choix, dur à battre pour le prix.

L’entre-deux, à savoir la Nextbase 422GW, propose sans doute le meilleur des deux mondes, avec un rapport qualité-prix plutôt très bon, et des fonctionnalités complètes. En bonus, une caméra arrière qui peut parfois vous sauver la mise. Compte-tenu de la différence avec la Garmin, c’est sans doute celle-là qui tire son épingle du jeu.

Sachez qu’il est aussi possible de recycler votre ancien smartphone pour le transformer en caméra embarquée. Il est possible d’utiliser l’application Roadly Dashcam en ce sens.

Le cas particulier des Tesla

La plupart des voitures électriques comme les Tesla embarquent des caméras en leur sein. Il faut pour cela passer par l’application mobile dédiée et il est même possible de l’activer à distance.

Quelle dashcam choisir ? Tout savoir

Pourquoi investir dans une dashcam dans votre auto ?

D’abord pour des raisons de sécurité routière : une dashcam enregistre les événements en temps réel, offrant une preuve visuelle en cas de litige ou d’accident. Ces enregistrements peuvent être déterminants pour établir les responsabilités et fournir des preuves aux assurances ou aux forces de l’ordre. Ensuite, elles sont extrêmement utiles pour la surveillance en stationnement. De plus en plus de modèles intègrent des capteurs de mouvement et des fonctionnalités de détection de chocs qui activent l’enregistrement dès qu’une activité suspecte est détectée autour du véhicule.

Enfin, les dashcams peuvent capturer des moments imprévus sur la route, qu’il s’agisse de paysages spectaculaires, de phénomènes météorologiques inhabituels, ou d’événements rares. Pour les amateurs de road trips ou ceux qui veulent simplement garder une trace de leurs trajets, une caméra embarquée peut offrir des souvenirs uniques.

Est-ce légal d’avoir une dashcam ?

Si beaucoup conseillent les caméras embarquées pour utiliser comme preuve pour d’éventuels litiges suite à des accidents, la légalité autour des usages n’est pas encore clairement établie. D’après les recherches de nos confrères de 01net, la ligne est encore floue. En effet, la CNIL n’a pas encore pris position sur ce sujet.

Deux problèmes se posent ainsi, celui du droit à l’image des personnes filmées ainsi que la protection des données personnelles comme les adresses ou encore les plaques d’immatriculation. Par ailleurs, les vidéos filmées peuvent être utilisées au pénal, mais pas au cours des procès civils.

Pour le moment, la CNIL recommande de se montrer prudent sur l’acquisition d’un tel dispositif tant que l’organisme n’a pas statué officiellement.

