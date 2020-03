Trois imprimantes à petit prix que vous pouvez vous faire livrer rapidement

Dans un contexte de confinement, où le laisser-passer est obligatoire afin de pouvoir se déplacer, voici trois imprimantes simples, peu coûteuses et livrables rapidement qui vous permettront d'imprimer le fameux sésame.

Après des annonces confuses puis un rétropédalage, le gouvernement est désormais clair : il n’est pas possible d’utiliser une attestation sur l’honneur au format numérique pour se déplacer dans le cadre du confinement prononcé par le gouvernement. Deux solutions s’offrent donc à vous : les écrire à la main pour chaque déplacement, ou les imprimer.

Sauf qu’à l’ère du tout numérique, les imprimantes se font de plus en plus rares dans les foyers. Pour faciliter vos recherches, surtout dans ce contexte d’urgence, voici trois imprimantes pas trop chères, que vous pouvez acheter rapidement, et suffisantes pour imprimer quelques documents ponctuellement.

HP Laser 107a : l’imprimante laser pas chère

Contrairement aux imprimantes jet d’encre, qui ont tendance à se boucher après une trop longue période sans utilisation, les imprimantes laser n’ont pas ce problème. C’est plus pratique pour les utilisations très ponctuelles.

La meilleure option à petit prix se trouve chez HP, avec HP Laser107a disponible pour moins de 60 euros chez Cdiscount, et le produit éligible Cdiscount à volonté, livrée en 48h. Elle profite en ce moment d’une offre de remboursement de 40 euros… ce qui la fait donc tomber à moins de 20 euros. Plutôt sympa.

L’imprimante est vraiment basique : noir et blanc uniquement et aucune fonctionnalité accessoire comme la photocopie ou le scanner. Elle est par ailleurs filaire uniquement. Comme les imprimantes laser sont également plus rapides que les jets d’encre, vous pourrez en revanche imprimer 20 pages par minutes.

Epson Expression Home XP-2100 : prix plancher et sans-fil

Si vous avez besoin d’imprimer quelques documents dans l’année, pas besoin d’investir des sommes importantes dans votre imprimante. Ce modèle Expression Home XP-2100 d’Epson fera très bien l’affaire pour moins de 50 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes, et livrable dès après-demain via Cdiscount.

C’est une imprimante Jet d’encre Wi-Fi et couleur capable d’imprimer 8 pages par minute. Comme presque toutes les imprimantes jet d’encre du marché désormais, elle est aussi multifonctions : photocopies et scanner sont là.

HP Laserjet MFP 135a : Laser et multifonction

Si profitez de l’occasion pour vous offrir une imprimante que vous utiliserez régulièrement, tournez-vous vers la HP Laserjet MFP 135a. Cette imprimante laser plus complète, mais aussi plus encombrante. Elle vous coûtera moins de 100 euros et pourra être livrée d’ici 48h tout en étant éligible à l’offre de remboursement de 40 euros.

Vous y trouverez également une fonction photocopie et profite aussi un scanner. Attention en revanche, pour conserver un prix bas, elle reste filaire uniquement et en noir et blanc. Notez que vous pouvez tout de même imprimer des documents depuis une clef USB.

Si vous cherchez un modèle vraiment complet, couleur et sans-fil, les tarifs vont s’envoler. Par exemple, la HP Pro M283fdw est vendue 369 euros, mais vous avez du wi-fi, de la couleur, un scanner, des photocopies et même un fax.