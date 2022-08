Lamentable : Epson a programmé une fin de vie dans ses imprimantes

Imaginez que vous achetez une imprimante Epson, et que cette imprimante entièrement fonctionnelle décide de ne plus fonctionner.

Pratiquement aucun produit technologique n’a révélé des pratiques de vente aussi pernicieuses que celles des fabricants. Mais, les critiques des clients ne sont pas une raison pour les fabricants d’imprimantes. Après les cartouches Canon vendues avec DRM, Epson désactive des imprimantes entièrement fonctionnelles.

Le scénario a été décrit par de nombreux clients : l’imprimante ronronne joyeusement toute seule. Puis un message d’erreur apparaît : « Une pièce de votre imprimante a atteint la fin de sa durée de vie ». Comme le rapporte Fighttorepair, le constructeur japonais a programmé une fin de vie dans le logiciel de certains modèles de ses imprimantes à jet d’encre. En bref : il s’agit d’obsolescence programmée provoquée par un programme. Parmi les modèles concernés, les L130, L220, L310, L360 et L365.

Cela devient encore plus absurde quand vous regardez attentivement quel composant est concerné. Le message est déclenché, car une éponge d’encre a attrapé l’excédent d’encre de l’imprimante. Cependant, la « fuite » potentielle est ici surveillée par un simple compteur. Une fois que le nombre d’impressions déterminées par Epson a été enregistré, l’imprimante est automatiquement désactivée — indépendamment de l’état de l’éponge d’encre. Pour information, les imprimantes à jet d’encre ont deux types d’éponges. L’une est dans la cartouche et l’autre est un absorbeur d’encre.

My wife’s very expensive @EpsonAmerica printer just gave a message saying it had reached the end of its service life and proceeded to brick itself. Apparently she can pay to service it or buy a new one even though it was working fine. Outrageous!

— Mark Tavern (@marktavern) July 22, 2022