Bonne nouvelle : les casques vélo à airbag ne disparaîtront pas malgré la faillite de leur marque

Après sa faillite en décembre 2023, la marque suédoise Hövding prépare son retour grâce à l’équipementier autrichien iSi Automotive. Une nouvelle version de son casque airbag pour cyclistes est même annoncée pour 2026.

Source : Hövding

Fin 2023, l’entreprise suédoise Hövding, connue pour son casque airbag destiné aux cyclistes, a officiellement fait faillite après douze années d’existence. Ses produits avaient été critiqués pour des défauts de fiabilité, une autonomie limitée et un service client médiocre.

L’Agence suédoise de la consommation avait d’ailleurs émis plusieurs alertes à son sujet : gel temporaire des ventes, puis gel permanent dès le 15 décembre 2023, avant que le Hövding 3 ne fasse tout bonnement l’objet d’un rappel. Hövding avait fait appel et a même remporté son combat judiciaire. Mais le mal était déjà fait, et les dommages causés par les actions de l’Agence suédoise étaient alors trop importants, menant à sa faillite.

Un développement entièrement repensé

Pour autant, Hövding ne disparaît pas totalement. L’équipementier autrichien iSi Automotive a en effet annoncé la reprise de la marque, avec le développement d’une toute nouvelle version baptisée Hövding 4, dont le lancement est prévu pour la mi-2026, nous apprend Watt Moves, anciennement eBike News.

Source : Hövding

Contrairement aux modèles précédents, le Hövding 4 repose sur une conception intégralement nouvelle. iSi Automotive a choisi de développer en interne l’ensemble des composants clés du système : capteurs, algorithmes, logiciel embarqué et airbag. L’objectif affiché est de corriger les faiblesses techniques identifiées par le passé, et par extension redorer l’image de la marque.

De l’IA intégrée

L’une des principales nouveautés concerne l’intégration de l’intelligence artificielle dans le système de détection. Cette évolution vise à améliorer la précision lors de la reconnaissance des situations accidentelles, afin de limiter les fausses activations et les retards de déclenchement.

Comme le rappelle Watt Moves, le Hövding ne changera pas de fonctionnement et de philosophie : il se porte autour du cou, à la manière d’un collier, et déploie un airbag en cas de choc. Celui-ci enveloppe alors la tête et le cou du cycliste pour limiter les blessures.