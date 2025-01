Après la faillite, bonne nouvelle pour cette marque néerlandaise de vélos électriques

Déclarée en faillite mi-novembre, la marque néerlandaise de vélos électriques Huyser, initialement présente dans plus de 200 magasins dans le Benelux, peut repartir de l’avant. Son fondateur Peter Smit est soutenu par un nouvel investisseur pour donner une nouvelle dynamique à la marque.

Source : Huyser

Si le second semestre 2024 a été marqué par un grand nombre de faillites dans le vélo électrique, heureusement, de bonnes nouvelles sont aussi à mettre en exergue. La marque néerlandaise Huyser, par exemple, peut repartir de l’avant grâce à un nouvel investisseur qui accompagnera son fondateur, Peter Smit, nous apprend Nieuwsfiets.

Pour rappel, Huyser a été déclarée en faillite mi-novembre par le tribunal de commerce de Rotterdam, elle qui était tout de même présente dans plus de 200 magasins au sein du Benelux.

Un plan d’attaque déjà dévoilé

En plus de l’inflation, de la baisse de la demande et d’un surstockage coûteux, des problèmes entre un fournisseur de pièces détachées chinois et le site d’assemblage slovaque avec lequel Huyser travaillait l’avaient mis en grandes difficultés. Avec des conséquences graves sur la disponibilité de ses vélos électriques.

Rapidement, huit entreprises ont manifesté un intérêt pour reprendre le flambeau, ou tout du moins l’épauler. Si le nom du fameux investisseur n’est pas connu, Peter Smit, lui, a déjà dévoilé son nouveau plan d’attaque.

« Nous revenons à l’essentiel. Cela signifie que je vais constituer une toute nouvelle équipe. Et aussi que je parlerai aux anciens salariés qui souhaitent participer au redémarrage. Nous nous concentrerons d’abord sur la vente du stock existant et nous lancerons de nouveaux modèles à la mi-2025 », a-t-il déclaré.

« Nous essayons d’externaliser autant que possible »

Et de poursuivre : « Nous sommes en discussions avec des personnes qui s’occuperont de l’après-vente et du support technique. Nous sommes aussi en concertation avec des transporteurs qui se chargeront du stockage et de la distribution. Nous sous-traitons cela et ne le faisons plus en interne, comme avant », peut-on lire.

Avant de conclure : « Nous essayons d’externaliser autant que possible. De plus, nous ouvrirons les discussions avec tous les revendeurs Huyser, car nous partons bien sûr d’une nouvelle situation. Et j’espère aussi qu’il y aura autant de nouvelles collaborations que possible ». Désormais, il n’y a plus qu’à.