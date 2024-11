Bonne nouvelle pour les vélos électriques de cette marque française, qui se laisse enfin séduire par le Made in France

Avec l’appui de l’industriel Arcade Cycles, la marque française de vélos électriques O2feel démarre l’assemblage de certains de ses vélos électriques dans l’usine de La-Roche-sur-Yon. Un bon point pour renforcer l’aspect Made in France de son catalogue.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

O2feel compte parmi les marques de vélos électriques les plus populaires en France. Elle aurait écoulé plus de 120 000 unités depuis ses débuts en 2009. La firme nordiste assemblait cependant ses VAE à l’étranger, mais change de braquet avec une relocalisation de sa production.

Les Arcades du Made in France

Sur son compte LinkedIn, O2feel a ainsi communiqué sur l’assemblage de ses vélos électriques en France. Pour ce faire, l’entreprise a sélectionné un partenaire de renom : Arcade Cycles. Cet industriel spécialiste du vélo depuis les années 1990 monte en puissance, lui qui assemblé des Vélib’ ou ou a bien suivi la tendance du vélo cargo compact, avec le Gaya récemment relocalisé par exemple.

L’usine Arcade Cycles de La-Roche-sur-Yon. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Arcade a sans doute séduit O2feel avec son usine d’assemblage flambant neuve que nous avions visité à La Roche-sur-Yon (Vendée), et qui ouvert en janvier 2024. Usine dernier cri avec son atelier de peinture poudre et deux lignes d’assemblage modernes, elle est conçue pour sortir 120 000 vélos par an d’ici 2030.

Une relocalisation progressive pour O2feel

Toutefois, le rapatriement des VAE en Vendée prendra du temps. O2feel précise avoir « pour ambition qu’une majorité de nos vélos soient assemblés en France à moyen terme ». Pour le moment, seul le vélo cargo O2feel Equo sort de cette usine, avant « un vélo pliant innovant et un cargo compact type couteau suisse », ajoute le président Grégoire Brunet.

Avec un assemblage en France, O2feel ajoute une autre touche française à ses vélos électriques. La marque de Wambrechies assemblait déjà ses propres batteries dans l’Hexagone, permettant d’offrir une garantie rare de 4 ans.