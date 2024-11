Les faillites s’enchaînent encore dans le vélo électrique, un nouvel acteur néerlandais sombre

Présent dans plus de 200 magasins du Bénélux, la marque néerlandaise Huyser a officiellement été déclarée en faillite par le tribunal de Rotterdam. Et ce une semaine après Stella, le deuxième plus important constructeur de vélos électriques du pays.

Source : Huyser

C’est une période plus que morose que traverse le secteur du vélo (électrique). Rares sont les mois où une faillite n’est pas actée : Stella (Pays-Bas) début novembre malgré un espoir de reprise, insolvabilité de Simplon (Autriche) fin septembre, WATT (Pays-Bas) début septembre, ou encore Timyo (Pays-Bas) en août dernier.

À cette triste liste vient s’ajouter un nouveau nom : Huyser, une marque néerlandaise de vélos électriques fondée en 2017 et qui était commercialisée dans plus de 200 magasins présents dans le Bénélux, nous apprend Nieuwsfiets. Ce fabricant batave vendait principalement des VAE urbains, ainsi qu’un vélo cargo.

Les raisons de cette faillite

Plusieurs causes viennent expliquer cette chute. Déjà, la conjoncture de la filière n’est pas favorable depuis plus d’un an déjà : les ventes sont en baisse, l’inflation rend les consommateurs frileux et le phénomène du surstockage a été très coûteux pour bon nombre d’entreprises. Une autre explication s’ajoute pour comprendre la déroute de Huyser.

Des problèmes entre un fournisseur de pièces détachées chinois et le site d’assemblage slovaque avec lequel Huysey travaillait l’auraient mis en grandes difficultés. Avec des conséquences gravissimes sur la disponibilité de ses vélos électriques. C’est d’ailleurs ce qu’explique Huyser dans une lettre adressée à ses partenaires.

L’espoir d’une offre de rachat

Le groupe était pourtant sur de bons rails : le 200e revendeur-partenaire avait été signé début d’année, alors qu’un partenariat avec le distributeur belge Cyklab était en cours depuis 2022. Il n’empêche, toutes les raisons susmentionnées ont eu raison de Huyser, dont la faillite est maintenant gérée par l’administrateur Amos Kroll, du cabinet Wille Donker Advocaten.

On espère désormais que des offres de rachat soient formulées pour sauver ce qu’il y a à sauver.