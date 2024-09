Vélo électrique : au bord de la faillite, le 2e plus gros acteur d’Autriche touche le fond avec un espoir de reprise

Simplon, deuxième plus gros fabricant de vélos électriques d’Autriche, touche le fond et a entamé une procédure de restructuration autoadministrée suite à son insolvabilité. Des discussions engagées avec de nouveaux investisseurs ont lieu afin de maintenir l’activité de cet acteur historique.

Source : eBike News

Que vous soyez un petit, moyen ou grand acteur du vélo électrique, la crise qui touche la filière depuis 2023 ne fait aucune distinction. Cette fois-ci, c’est un important groupe autrichien présenté par Bike EU comme le deuxième plus grand fabricant de son pays, Simplon en l’occurrence, qui vit des heures difficiles.

Insolvable, l’entreprise aurait pu entamer une procédure officielle de faillite. Fort heureusement, Simplon Fahrrad GmbH et ses dirigeants ont plutôt joué la carte d’une restructuration autoadministrée afin de relancer l’entreprise et tenter de sauver les 155 salariés actuellement employés.

Des discussions très prometteuses

En outre, Simplon est actuellement en pourparlers avec de nouveaux investisseurs. « Nous avons engagé une restructuration durable et nous sommes engagés depuis un certain temps dans des négociations intensives avec plusieurs investisseurs intéressés. Les perspectives de ces discussions sont très prometteuses, car Simplon est connue comme une marque à forte réputation et à fort potentiel d’avenir », explique Jakob Luksch, PDG de Simplon.

Source : Simplon

Les raisons de cette descente aux enfers sont multiples. Jakob Luksch cite notamment un démarrage très tardif de la saison en raison d’une météo diaboliquement maussade. Le surstockage persistant, véritable hantise du secteur depuis 2022/2023, fait aussi partie des facteurs cités.

L’an passé déjà, Simplon avait entamé une restructuration avec un catalogue renouvelé, un réseau de concessionnaires élargi et plusieurs ajustements stratégiques relatifs aux ventes. En vain : son chiffre d’affaires n’a pas décollé, plombant les finances de l’entreprise à hauteur de 44,5 millions d’euros de dette.

Un acteur plus qu’historique

Simplon est un acteur européen historique, lui qui a été fondé en 1961 à Hard, au bord du lac de Constance. La majorité de ses vélos (82 %) étaient destinés à l’exportation, principalement en Allemagne, en Suisse et au Benelux. À noter qu’en ce moment, d’énormes promotions sont appliquées sur les vélos électriques Simplon, notamment sur Bike 24.

Depuis 2022, la filière du cycle traverse une crise majeure qui met à mal beaucoup de fabricants. Inflation, baisse de la demande, surstockage, incertitudes géopolitiques : les causes sont multiples. Les experts et observateurs s’attendent néanmoins à une reprise de la croissance début 2025. D’ici-là, il faudra tenir bon.