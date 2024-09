Nouvelle faillite dans le vélo électrique, d’une marque pourtant prometteuse

L’industrie néerlandaise compte une nouvelle faillite dans le secteur du vélo électrique. Il s’agit de WATT, un fabricant qui s’était fait connaître pour ses VAE au look rétro-moderne. Pour le moment, aucun repreneur n’a été trouvé.

Si le nombre de faillites dans le monde du vélo électrique a considérablement chuté en 2024 par rapport à 2023, une année marquée par une crise profonde dans la filière cycle, certaines entreprises européennes n’arrivent toutefois pas à remonter la pente cette année. Et ce malgré une reprise attendue dans les mois à venir et en 2025.

Cette fois-ci, il s’agit d’un nouveau constructeur néerlandais, WATT, qui rejoint donc ses compatriotes VanMoof et QWIC. Si ces deux derniers ont été respectivement sauvés par Lavoie et un consortium d’investisseurs, rien ne dit pour l’instant que WATT connaîtra ce même sort heureux. Ce qui est sûr, c’est que la faillite est officielle.

Des vélos électriques prometteurs

Comme nous l’apprend le média Nieuwsfiets, l’entreprise était difficile à joindre depuis quelque temps déjà. Ces signaux alarmants ne laissaient rien présager de bon. Le bilan a alors été déposé le vendredi 30 août, avant d’être acté par le tribunal de Breda le 3 septembre 2024, a indiqué le co-fondateur Frans Nomden.

« Les années qui ont suivi immédiatement le COVID, qui ont entraîné une perturbation mondiale de la chaîne d’approvisionnement, nous ont joué des tours, tant au niveau financier qu’organisationnel. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à surmonter cela », a-t-il par ailleurs précisé.

Si l’ère post-Covid 19 est considérée comme un petit âge d’or pour le vélo électrique, en raison des ventes qui ont explosé, la bascule observée en 2023 a été brutale et fatale pour tout le secteur. Inflation, baisse de la demande, incertitudes géopolitiques et surstockage ont chamboulé toute l’industrie et les finances des petits, moyens et gros acteurs – même le n° 1 mondial du vélo en Europe en souffre encore.

Fondée en 2017, WATT Mobility s’était lancée avec des idées prometteuses articulées autour d’un catalogue de vélos électriques au look rétro-moderne, le tout à des prix relativement attractifs (entre 1000 et 2000 euros). En 2021, Bloomit Ventures avait même investi 1,5 million d’euros dans le groupe pour booster son développement.

Des signes de reprise

En vain : la crise qui a frappé le secteur a eu raison d’elle, comme beaucoup d’autres. Il n’y a plus qu’à espérer désormais qu’un repreneur lui vienne à la rescousse.

À noter que nombre d’experts et d’observateurs estiment que le pire est plus ou moins derrière nous. Disons que l’on s’attend à une reprise de la croissance d’ici la fin de l’année 2024, voire début 2025. Des signaux encourageants tendent d’ailleurs à montrer que le marché se relève doucement mais sûrement en Europe, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, deux pays clés qu’il est important de suivre avec attention.