Nouvelle faillite dans le monde du vélo électrique : la crise persiste

Plus rares mais visiblement toujours d’actualité, les faillites dans l’univers du vélo électrique persistent. C’est au tour cette fois-ci du fabricant néerlandais Timyo, propriétaire des marques Van Dijck, Keola, Muon et Ontro, de connaître une sortie de route.

Lorsque des faillites sont actées dans le milieu du vélo électrique, le média spécialisé Bike EU n’est jamais très loin pour en parler. Cette fois-ci, il se fait le relais d’une nouvelle déroute attribuée au fabricant néerlandais Timyo, à la tête d’une petite galaxie de marques nommées Van Dijck, Keola, Muon et Ontro.

Le groupe avait connu une profonde restructuration en juin dernier, en changeant même de nom (Van Dijck Mobility). L’idée était de se concentrer plus spécifiquement sur les ventes de ses VAE ainsi que le service après-vente, pour mieux délaisser son rôle de distributeur et de stockeur envers certaines marques.

Tout ne s’arrête pas

Il n’empêche, les difficultés financières propres à l’entreprise ont eu raison d’elle. Bike EU évoque des défis économiques suite à d’importantes réductions tarifaires fin 2023, que l’on imagine liées au coûteux phénomène de surstockage. Pour vider les stocks, beaucoup de groupes ont bradé leurs vélos, quitte à drastiquement réduire leurs marges.

Là où il y a du bon à prendre, c’est que les marques du fabricant ne disparaissent pas totalement. Une entreprise allemande nommée Linemart Gmbh entre en effet dans l’équation, puisque celle-ci a récemment repris l’entité Muon, dont la distribution au Bénélux serait encore assurée par Van Dijck Mobility. Le destin de la marque Keola, lui, semble en revanche incertain.

Une crise qui traîne

Tout n’est donc pas laissé à l’abandon, mais cette nouvelle déconvenue montre à quel point la filière du vélo électrique est encore fragile. Certes, les indicateurs laissent penser à une progressive reprise dans certains marchés européens phares – et encore, ce n’est pas la joie pour Shimano – mais la patience est tout de même de mise pour regoûter à une période stable et plus équilibrée.