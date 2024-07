Malgré un Eurobike 2024 à succès, le secteur du vélo peine à totalement se relever en ce début d’année. Il n’empêche, pour le directeur général de la Conebi, Manuel Marsilio, la filière « vit un tournant ». Selon lui, le marché va de nouveau croître, mais peut-être pas aussi rapidement qu’on ne le pensait.

Plongée dans une profonde crise depuis 2023, la faute à une baisse de la demande, l’inflation et du surstockage massif, la filière vélo peine à soigner sa gueule de bois. Les observateurs sont donc très attentifs à la moindre évolution économique relative aux principaux marchés européens.

De toute évidence, l’Allemagne est scrutée de très près par le secteur. Nos voisins d’outre-Rhin représentent un indicateur fort à l’échelle du continent. Il convient donc de suivre les fluctuations de ses ventes au fil des trimestres, pour se faire une idée plus ou moins claire de là où nous en sommes.

Des ventes de VAE presque stables en Allemagne

Comme c’est souvent le cas, Bike EU nous livre une série de chiffres fort intéressants. Le média spécialisé se fait aussi le relais de certaines déclarations faites par plusieurs figures de l’industrie. Cet article tend à compiler les principales allocutions et autres données, afin de dégager la principale tendance observée en ce début d’année.

Déjà, faut-il savoir que le premier trimestre 2024, en Allemagne, a enregistré une baisse des ventes de vélos électriques de 1,23 %, pour 800 000 unités au total. Rien de dramatique en soi. En revanche, les vélos mécaniques ont reculé de 19 % avec 650 000 modèles écoulés. Preuve, encore une fois, que le cycle musculaire n’a plus vraiment le vent en poupe.

Manuel Marsilio, directeur général de la Conebi, ou la Confederation of the European Bicycle Industry, cherche néanmoins à rassurer. « Le secteur du vélo vit un tournant. Même si les chiffres économiques ne sont pas satisfaisants, nous vivons un ‘reset’ dans le secteur du vélo. Le marché va à nouveau croître et l’avenir du vélo sera prometteur ».

Jusque-là, les observateurs tablaient sur une reprise fin 2024. Mais aujourd’hui, on estime davantage que 2025 semble être la fenêtre la plus propice à la croissance. D’ici là, il faudra écouler les importants niveaux de stocks cumulés ces dernières années. En Allemagne, il est habituellement de 600 000 à 700 000 modèles. La crise du vélo a fait gonfler ce chiffre à 1,45 million d’unités en 2023.

Une production en baisse, mais une production tout de même

« Cela ne signifie pas que l’industrie du vélo ne produira pas de vélos cette année, comme l’ont récemment rapporté certains médias généralistes. Certains ont même écrit qu’il y avait suffisamment de stocks pour les prochaines années. C’est absurde », s’exclame de son côté Burkhard Stork, directeur général de la ZIV, l’Association de l’industrie des deux-roues en Allemagne.

D’ailleurs, l’industrie allemande n’a clairement pas arrêté de produire de vélos électriques, au contraire. Le niveau de production a atteint un total de 630 000 VAE au Q1 2024, ce qui constitue tout de même une baisse de 16 % par rapport à l’année précédente. La production de vélos musculaires a, elle, chuté de 21 %, pour un total de 340 000 cycles.

Le niveau des importations s’est, lui aussi, contracté : 486 000 vélos musculaires et 263 000 vélos électriques, soit un recul respectif de 44 et 43 %. Faut-il pour autant paniquer ? Non. Cette conjoncture économique est finalement normale et nécessaire pour rééquilibrer le marché, le stabiliser et repartir de l’avant.

Un orage à laisser passer

D’ailleurs, selon Stork, « l’intérêt pour les vélos et les vélos électriques ne faiblit pas. Nous sommes donc convaincus que les ventes reprendront bientôt et que la production de vélos et de pièces détachées reprendra ». En somme, les volumes de ventes actuels restent supérieurs à ceux pré-Covid, indique Bike EU. Preuve que l’Allemagne a réussi à capitaliser sur l’âge d’or post-Covid.

Finalement, l’année 2025 approche à grands pas : il est donc nécessaire de résister quelques mois encore pour laisser passer ce gros orage, et de profiter des premières éclaircies prometteuses attendues au premier trimestre 2025.