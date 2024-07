Dans une interview accordée au média néerlandais FD - relayée par Bike EU -, le patron d’Accell Group livre de précieux chiffres relatifs au surstockage de l’entreprise. En novembre 2023, environ 320 000 vélos attendaient de trouver preneur. Aujourd’hui, cette masse a été réduite à 210 000 unités.

Accell Group est aujourd’hui considéré comme le n°1 du vélo en Europe, lui qui possède de nombreuses marques telles que Batavus, Haibike, Lapierre, Loekie, Raleigh, Sparta, Winora ou encore Babboe (actuellement dans la tourmente depuis le rappel massif de ses vélos cargo). Le problème, c’est que ce géant du cycle va mal.

En mars dernier, le média néerlandais Financieele Dagblad (FD) se faisait le relais d’une gigantesque dette d’1,2 milliard d’euros. Fort heureusement, Accell Group est aujourd’hui couvert par son principal actionnaire, la société américaine KKR, qui l’a racheté 1,56 milliard d’euros en janvier 2022.

Objectif 160 000 unités

Il n’empêche, Accell Group a été durement touché – comme presque tout le monde – par le phénomène dit de surstockage, survenu courant 2023 et encore à l’ordre du jour en 2024. Tjeerd Jegen, le nouveau patron de l’entreprise depuis octobre dernier, revient justement sur les stocks du fabricant dans une interview accordée à FD, relayée par Bike EU.

« Lorsque j’ai commencé en novembre 2023, nous avions un stock de 320 000 unités. À cette époque, notre augmentation de capital flottant a doublé pour atteindre 1 milliard d’euros. Le volume a été réduit à 210 000 unités aujourd’hui et notre objectif pour la fin de cette année est de 160 000. Nous reviendrons alors à un niveau normal », explique-t-il.

Il est relativement rare que des patrons d’entreprises soient aussi transparents sur leur stock excédentaire. Cela nous donne une belle idée de l’ampleur du phénomène, et du travail à accomplir pour revenir à un niveau stable.

Aussi, et toujours selon Tjeerd Jegen, la majorité de ce stock serait destinée au marché allemand. Faut-il savoir que l’Allemagne a connu un recul de ses ventes de 15 % en 2023, tous vélos confondus, contre 5 % pour les vélos électriques. Avec l’Italie (- 23 %) et le Danemark (- 40 %), il fait partie des pays d’Europe parmi les plus touchés par la crise. Outre-Rhin, le début d’année 2024 serait néanmoins prometteur avec une reprise à la clé.

Quelle solutions mises en place ?

Tjeerd Jegen revient par ailleurs sur les solutions mises en place pour remonter la pente. « Nous avons drastiquement réduit notre production et mis en œuvre une politique commerciale agressive (comprenez, d’importantes ristournes, ndlr). Ce sont les seules options dont nous disposons ».

Ici, l’intéressé fait référence à la délocalisation de sa production – tout du moins une grande partie – en Hongrie et Turquie, où la main-d’œuvre est moins chère. En conséquence, entre 100 et 150 emplois du site de Heerenveen, aux Pays-Bas, étaient à l’époque menacés.

En outre, Tjeerd Jegen considère aujourd’hui que le vélo de route n’a plus l’attrait qu’il avait. « Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont acheté des vélos de route de 5 000 à 7 000 euros et ceux-ci sont désormais proposés sur eBay à moitié prix », estime-t-il.

À quand la fin du surstockage ?

Nous nous permettons ici de légèrement tempérer ce propos : en France, le vélo de route électrique a par exemple résisté à la crise avec une hausse de 3 % en 2023. Mieux : le vélo de route musculaire a quant à lui progressé de 25 % l’an passé, ce qui tend à démontrer un certain intérêt pour cette catégorie de produit. Sans parler du marché chinois, très friand des vélos de route depuis quelques années.

Ce qui est sûr, c’est que le surstockage chez Accell Group n’est pas prêt de disparaître avant quelques mois. On estime qu’il devrait considérablement s’estomper durant le second semestre 2024, voire le début d’année 2025 selon les marchés et les acteurs.