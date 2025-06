Difficile de faire plus polyvalent que ce nouveau vélo électrique d’aventure signé Orbea : il a tout pour lui

À l’Eurobike 2025, Orbea vient de présenter le Muga, un vélo de ville qui ne fait aucun compromis entre praticité au quotidien et capacité d’aventure hors des sentiers battus. Un vélo électrique qui semble parfait pour votre semaine de travail et vos sorties du week-end plus salissantes.

Voici un vélo électrique qui pourra séduire les citadins les plus aventuriers. En introduisant des suspensions avant et arrière, Orbea a présenté un vélo capable aussi bien de vous accompagner au bureau avec confort et facilité la semaine, que de vous emmener jouer en forêt le week-end. Voici l’Orbea Muga et ses trois versions, présentées dans le cadre de l’Eurobike 2025 (Francfort).

Un vélo de ville tout-suspendu pour l’aventure

Pour ce Muga, Orbea annonce dans son communiqué de presse que son expérience du VTT a été plébiscitée. On retrouve une fourche suspendue au débattement de 120 mm et un amortisseur arrière de 115 mm. Le cadre au tube supérieur fortement plongeant permet d’avoir un vélo unisexe, facile à enjamber, d’autant plus que chacune des versions est équipée d’une tige de selle télescopique commandable depuis le guidon.

On retrouve aussi un cockpit réglable selon 4 positions pour s’adapter aux différentes morphologies, mais surtout aux différents usages, plus ou moins urbains, plus ou moins sportifs. L’objectif de cette géométrie active est de bien répartir le poids entre les roues.

Enfin, pour un bon compromis confort, franchissement et maniabilité, une monte de roues mulet est installée avec une jante de 29 pouces à l’avant et 27,5 à l’arrière.

Puisqu’il s’agit d’un vélo utilisable au quotidien, Orbea a pensé plusieurs équipements pour faciliter la vie aux vélotaffeurs. On retrouve un innovant système d’éclairage intégré au guidon ou au porte-bagages, le mettant à l’abri du vol.

Lorsque le vélo freine, l’éclairage rouge de la lampe arrière s’intensifie, et le feu avant est enveloppant pour assurer une bonne visibilité latérale. Ces projecteurs répondent à la norme StVZO en vigueur en Europe.

De plus, le système Quick Fix Equipment permet d’installer rapidement des accessoires pour le transport : un porte-bagage arrière peut supporter jusqu’à 30 kg et, en option, un plus petit porte-bagages avant peut transporter 10 kg, en se fixant directement sur le cadre. Enfin, le modèle comprend un emplacement pour des systèmes de traçage Bluetooth comme Bosch Connect, AirTag et Tile Mate, directement dans le cadre. Ces équipements seront communs à toutes les versions.

Trois versions disponibles

La gamme de l’Orbea Muga se décline en trois versions. Mais des équipements sont communs aux trois, notamment le moteur Bosch Performance Line CX, reconnu pour sa puissance de 600 watts et son couple de 85 Nm.

La monte de jantes mulet est de série, tout comme la Selle Royal Vivo Ergo, les garde-boues Curana Apollo Orbit, l’éclairage avant et arrière intégré qui s’éclaire automatiquement, la béquille intégrée ou encore le porte-bagages arrière.

Enfin, les pneus Schwalbe Johnny Watts LR et l’amortisseur arrière sont les mêmes pour toutes les versions : il s’agit d’un Fox Float Performance Trunnion 2-Pos. Les trois versions sont disponibles en trois teintes : Metallic Rust – Diamond Black, Ivory White – Black et Blue Stone – Diamond Black. Idem, chacune des versions est disponible en taille S, M, L et XL.

Muga 30 : l’entrée de gamme

Au prix de 4 999 euros s’offre le Muga 30, il s’agit de l’entrée de gamme. Il fait une première concession sur la fourche, qui n’est pas une Fox mais une SR Suntour Mobie34. La transmission est assurée par le groupe Shimano Cues U6000 GS Shadow à 11 vitesses, avec des freins Shimano MT420 Hydraulic Disc. On remarque aussi une batterie Bosch de 600 Wh ; la capacité peut être étendue via le prolongateur d’autonomie de 250 Wh.

Orbea Muga 30

Muga 20 : dérailleur électronique

Les principales évolutions apportées par le Muga 20 sont la fourche Fox 34 Float AWL Sport 120 Rail 2.0, la transmission électronique Shimano Cues Di2 et la batterie Bosch qui passe à 750 Wh, avec toujours la possibilité de connecter le prolongateur d’autonomie. Le prix de cette version atteint 5 999 euros.

Orbea Muga 20

Muga 10 : courroie pour le haut de gamme

Le Muga 10 est la version haut de gamme. Elle introduit une transmission par courroie Enviolo Automatiq, demandant moins d’entretien qu’une chaîne. Les freins sont un peu plus performants puisqu’il s’agit des Shimano MT520 Hydraulic Disc. La batterie et le moteur sont toujours fournis par Bosch, dans les mêmes conditions que le Muga 20. Le prix grimpe à 7 099 euros.

