Ce nouveau vélo électrique d’aventure signé Orbea a beaucoup de puissance à revendre

Mêlant le modèle de route Gain et le mécanique Terra, le vélo gravel électrique Orbea Denna veut donner la possibilité de fouler les chemins basques à chaque cycliste avec de la puissance à revendre. Le tout à un prix salé.

Source : Orbea

Orbea révèle enfin un modèle dans la catégorie des vélos gravel électrique, le Denna, dévoilé à quelques jours du printemps.

La marque espagnole dit puiser « l’expertise acquise avec le Gain et le Terra », son vélo de route électrique et le gravel mécanique. En combinant les deux, ce vélo gravel électrique Orbea Denna soigne la géométrie plus « allroad » que le Gain avec des tubes supérieurs et des empattements plus longs, ainsi qu’un dégagement permettant des pneus jusqu’à 50C de large.

Un moteur Shimano recalibré pour le gravel

Le cadre est bien entendu en carbone pour limiter le poids (inconnu cependant), tout comme la fourche déportée selon la taille. Pour assister le pédalage, Orbea a de nouveau travaillé avec Shimano pour concocter une configuration moteur spécifique. Basé sur le Shimano EP8, ce « RS Gen2 RC » culmine toujours à 85 Nm de couple, mais calibré différemment, et avec 2 modes Gravel et Gravel+.

Le moteur Shimano EP8 « RS Gen2 RC » est retravaillé pour le gravel. // Source : Orbea Le cadre et la fourche sont en carbone. // Source : Orbea En plus de la batterie fixe 420 Wh, ce bidon optionnel de 210 Wh augmente l’autonomie. // Source : Orbea

Le bloc central de l’Orbea Denna est nourri par une batterie fixe placée dans le tube diagonal, d’une de capacité 420 Wh, voire d’une batterie externe de 210 Wh. Une simple commande sur la poignée gauche gère le tout, mais la firme basque propose l’affichage Shimano EN600 en option.

Un Orbea Denna en 6 versions

L’Orbea Denna se décline en 6 versions. Ce VAE débute par l’entrée de gamme M30 doté d’un dérailleur Shimano GRX et un cintre aluminium (carbone pour les autres) à 5 499 euros, au M11e à transmission électronique XT Di2 coûtant 9 999 euros. Le M10i culmine aussi sous les 10 000 euros, plus typé route avec son cintre et roues spécifiques ainsi que ses pneus Pirelli 700x30C.

Modèle Dérailleur Freins Prix Denna M30 Shimano GRX RX822 Shimano RX400 5 499 euros Denna M20 Shimano GRX RX822 Shimano RX820 5 899 euros Denna M31e Sram Rival XPLR eTAP AXS Sram Rival eTAP AXS 6 999 euros Denna M20i XT Di2 M8150 Shimano R8170 7 599 euros Denna M11e Sram Red XPLR AXS SRAM Red AXS 9 999 euros Denna M10i XT Di2 M8150 Shimano R9270 9 999 euros

Chaque variante dispose de deux coloris au choix, ou d’une teinte personnalisée (payante), ainsi que de 6 tailles de XS à XXL. D’autres options permettent d’ajuster le vélo gravel électrique à ses besoins comme le cintre, la potence, la tige de selle, les roues et les pneus.

Le modèle Denna M30 débute à 5 499 euros. // Source : Orbea

L’Orbea Denna vient ainsi rivaliser avec le Giant Revolt E+ avec son M30 (Shimano EP8 aussi) ou le Cube Nuroad Hybrid C:62 (Bosch SX), mais surtout avec le Canyon Grizl:ONfly (Bosch SX), le Trek Domane+ SLR (TQ-HPR50) ou le Specialized Creo 2 (moteur maison 1.2 SL).