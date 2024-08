Ce vélo électrique d’aventure s’arme d’une étonnante suspension invisible

Pour offrir le meilleur compromis entre rigidité et confort, le BMC URS AMP LT offre une belle alternative sur le secteur du vélo gravel électrique premium.

Source : BMC

Avec son Roadmachine 01 AMP X, BMC avait déjà mis le pied à la pédale du vélo électrique dit gravel. Cependant, il n’était qu’un dérivé d’un modèle vélo de route, là où les friands de tout-chemin veulent aller plus loin avec un véritable cycle baroudeur. Pour plaire à cette niche d’utilisateurs, la marque suisse a désormais un modèle spécial.

Un vélo gravel électrique à fourche rigide… suspendue ?

La nouvelle gamme URS (Unrestricted) comble donc ce manque, avec des vélos musculaires et un VAE. Ce dernier est le BMC URS AMP LT TWO, un vélo gravel électrique très haut de gamme. Avec une géométrie plus tout-terrain que le Roadmachine, cette nouveauté étrenne un cadre carbone et surtout des suspensions MTT, ce qui est relativement rare sur un gravel.

La fourche et les haubans offrent un petit débattement. // Source : BMC

Celles-ci ne sont pas communes, à l’image du Roadmachine qui hébergeait déjà une potence suspendue. En effet, ladite fourche est rigide, mais amortit le vélo avec un débattement de 20 mm grâce à un ressort placé dans le tube de direction, tandis que les haubans « XCell » bougent sur 10 mm.

Des débattements faibles certes, mais un bon compromis pour contenter les puristes du rigide et ceux qui cherchent un peu de confort. La fourche rigide – en carbone – a aussi l’avantage de conserver des fixations pour bagages, en plus de celles du cadre.

Le plein de watts et de carbone

Le gravel électrique BMC s’appuie sur l’assistance TQ-HPR50, le petit moteur central de 50 Nm de couple, et sa batterie de 360 Wh qui loge dans le tube diagonal. La seule variante du BMC URS AMP LT est la « Two », confiant la transmission électronique 12 vitesses au SRAM X0 Eagle AXS (cassette 10-52T), dotée d’un pédalier carbone Praixis avec un plateau de 40 dents.

Source : BMC Source : BMC Source : BMC

SRAM s’occupe aussi des freins à disque hydrauliques (Force eTap AXS), montés sur des roues carbones CRD-400 aux pneus WTB Raddler 700x44C (à comparer aux 700×35 mm du Roadmachine !). Le VAE gravel helvète complète sa panoplie avec une selle WTB Gravelier surmontant une tige de selle en carbone BMC.

Le BMC URS AMP LT TWO négocie son prix tout juste sous les 10 000 euros (9 999 euros exactement). Ce vélo gravel électrique n’offre qu’un unique coloris bleu, mais dispose de 5 tailles (XS à XL).