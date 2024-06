Grosse batterie et très puissant : ce vélo électrique d’aventure est taillé pour les longues sorties

Embarquant 820 Wh de batterie et un moteur central Polini musclé, le vélo gravel électrique Olympia Sled veut traverser les Alpes sans fatiguer son cycliste.

Le vélo électrique gravel est dérivé du vélo de route aux aspirations tout-terrain. Il jouit d’un vrai succès depuis plusieurs années, en grande partie grâce à sa polyvalence. Très souvent, les gravels visent un poids réduit et une assistance légère. Mais ce nouveau venu d’Italie offre une vision différente : voici l’Olympia Sled.

Une énorme batterie pour l’Olympia Sled

Sa géométrie est claire dès le début : on est bien en présence d’un vélo gravel électrique. Son cadre incliné en aluminium hydroformé et sa longue fourche carbone procurent une position de conduite rehaussée, dynamique et engagée. Outre les quatre points de fixation sur le cadre, la fourche inclut elle aussi 6 fixations, de quoi l’équiper comme il se doit pour du bikepacking par exemple.

Le moteur central Polini aux 75 Nm de couple. // Source : Olympia Cicli Fourche carbone et batterie amovible 820 Wh. // Source : Olympia Cicli Une transmission gravel Shimano GRX RX12 11 vitesses. // Source : Olympia Cicli

Surtout, ce VAE d’aventure mise sur une forte assistance électrique. Olympia la confie au moteur central Polini E-P3+ d’un couple de 75 Nm, de quoi avaler les gros dénivelés sans trop forcer à l’image du gravel Nakamura. Visible dans l’épais tube diagonal, la batterie amovible du Sled revendique 820 Wh de capacité. C’est énorme !

Difficile d’estimer une autonomie sur un gravel, mais 100 km devraient être possibles avant d’utiliser le dernier électron. Par contre, cela a forcément une conséquence non négligeable sur le poids : il est ici inconnu, mais nous misons sur au moins 20 kg.

Un vélo gravel électrique musclé pas si cher

L’Olympia Sled s’appuie sur un groupe Shimano GRX, via une transmission 11 vitesses, un dérailleur RX812 et des freins à disque hydrauliques RX400 aux disques de 170 mm. Les roues sont des Miche Race Pro DX (ou Fulcrum E-Racing 900 selon la disponibilité) chaussées sur des pneus Schwalbe G-One Bite 622x50C (ou CST Convoy). La selle fixe San Marco peut également recevoir une tige suspendue Crankbrothers 80 mm en option.

Disponible dans un unique coloris noir-vert, l’Olympia Sled est livrable dans une poignée de revendeurs en France. Le prix de ce vélo gravel électrique oscille entre 4 200 et 4 300 euros selon le point de vente.