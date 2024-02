Le premier vélo électrique d’aventure Decathlon est là : du lourd à un prix très attractif

Decathlon dégaine le tout premier gravel électrique de son histoire. Son nom ? Le Van Rysel E-GRVL AF HD, lancé à 2900 euros seulement. En voici une présentation complète.

Fin janvier, Frandroid s’était fait le relais d’une nouveauté Decathlon imminente : l’enseigne tricolore serait sur le point de sortir son tout premier gravel électrique, comme le laissait fortement supposé une page support très explicite en la matière. Bingo : quelques jours plus tard, le groupe a ajouté ce fameux deux-roues à son catalogue.

Pour le moment, la page produit ne permet pas de le commander : la mention rupture de stock est indiquée pour toutes les tailles. Il s’agit avant tout pour Decathlon de le mettre en ligne dans un premier temps, le temps que les premiers exemplaires produits soient prêts à être livrés. Ce n’est qu’une question de jours, voire de semaines.

Un moteur tout en légèreté

Avant de rentrer dans le détail de la fiche technique, tâchons de rappeler ce qu’est un gravel électrique. Un gravel cherche à se positionner entre le vélo de route et le VTT : il emprunte la géométrie de cadre du premier, et les pneus plus crantés du second. Cela lui apporte une excellente polyvalence, grâce à des aptitudes aussi bien taillées pour la route que les sentiers battus. Cette catégorie de cycle connaît un succès considérable.

Celui de Decathlon est estampillé Van Rysel, sa marque sportive. Son nom complet est en réalité le suivant : « Vélo gravel électrique E-GRVL AF HD Mahle X35 ». Cette dénomination est très explicite quant à la nature du moteur qui a été choisi : un Mahle X35 de 250 W, réputé pour sa légèreté (2 kg). En fabriquant un gravel, les constructeurs ont un objectif clair : tirer le poids vers le bas.

Pour ce faire, des moteurs et batteries légers sont privilégiés. Le Mahle X35 est donc un candidat idéal, d’autant plus qu’il délivre un couple de 40 Nm qui ne devrait pas trop dénaturer le comportement du cycle. La batterie de 250 Wh – une capacité très modérée – serait quant à elle capable de fournir une autonomie de 100 km.

Évidemment, cette portée est étroitement liée au mode d’assistance (il en existe 3), le mode Eco en l’occurrence. C’est quelque chose que nous avions expérimenté avec un gravel Trek lors de notre Paris – Dieppe effectué sur 2 jours. Intégrée dans le tube diagonal, la batterie – non amovible – peut être associée à un prolongateur d’autonomie, qui prolonge le rayon d’action total à 180 km.

Moins de 15 kg

Du côté de la transmission, Decathlon s’est appuyé sur un acteur de choix : SRAM, plus que réputé dans le milieu. Afin de contenir au maximum le prix de son gravel, ce dernier hérite de la transmission la plus entrée de gamme de SRAM : l’Apex à 11 vitesses en l’occurrence, ce qui devrait lui apporter une belle plage tout de même.

SRAM intervient aussi au niveau des freins, avec un système APEX à disque hydrauliques (disque de 160 mm) relativement rassurant sur le papier. Le volet de la sécurité est complété par un feu avant Axa Lighthammer de 60 Lux et un un feu arrière Axa LS 651, tous les deux alimentés par la batterie du vélo.

Ce gravel électrique Van Rysel intègre par ailleurs des pneus Hutchinson Touareg Hardskin d’une section de 45 mm, chaussés sur des roues de 28 pouces. Testé par des médias spécialisés, ce pneu a globalement été plébiscité pour sa polyvalence, sa précision et les bonnes sensations de pilotage qu’il procure. C’est donc de bon augure.

La connectivité n’a pas été boudée par Decathlon. Au contraire, même. L’utilisateur a droit à deux applications mobiles à appareiller via du Bluetooth : Decathlon Connect pour l’historique de vos sorties, Mahle « MySmartBike » pour paramétrer le moteur, entre autres. Le compteur GPS Display BC900 est aussi proposé de série.

Une seconde version en approche ?

Basé sur un cadre 100 % en aluminium et une fourche en carbone, le Van Rysel E-GRVL AF HD est décliné en 6 tailles, un coloris (gris bleu clair/noir), le tout avec une garantie de 2 ans. Au prix de 2900 euros (sur cette page), pour rappel.

XS : 14,3 kg

S : 14,4 kg

M : 14,5 kg

L : 14,7 kg

XL : 14,9 kg

XXL : 15 kg

Il se pourrait enfin qu’une seconde version pointe bientôt le bout de son nez, comme le laissent penser les informations glanées par Bike Radar fin janvier. Selon le média spécialisé, une déclinaison dotée d’un moteur Brose Drive T-Mag (70 Nm de couple) associé à une transmission SRAM Apex à 12 vitesses, est aussi au programme. Un modèle qui sera commercialisé forcément plus cher. Nous avons contacté Decathlon pour en savoir plus.