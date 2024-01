Le premier vélo électrique d’aventure Decathlon arrive et voici les premières infos

Decathlon ne devrait plus tarder à lever le voile sur son premier gravel électrique sous la marque Van Rysel. Le média spécialisé Bike Radar a même eu le droit à de premières bribes d’informations au salon Velofollies. Nous avons en outre découvert une page support qui pourrait révéler les premiers contours de sa fiche technique.

Decathlon veut occuper tous les segments du vélo électrique, tout particulièrement celui qui est le plus en vogue ces dernières années : le gravel. Cette catégorie de cycle est appréciée pour sa polyvalence : il peut aussi bien rouler sur route que sur des sentiers battus, grâce à des pneus généralement plus épais et crantés. C’est avec ce type de deux-roues que nous avions relié Paris à Dieppe en l’espace de 2 jours, dans un format de voyage dit bikepacking.

Tout porte à croire que Decathlon va se positionner sur le gravel électrique. Déjà, Bike Radar l’évoque sans détour à l’occasion du salon Velofollies. L’article du média spécialisé ne consacre que trois lignes à ce modèle, qui se nommerait Van Rysel E-GRVL AF MD. Ce dernier serait équipé d’un moteur Brose Drive T-Mag d’un couple de 70 Nm, associé à une transmission SRAM Apex à 12 vitesses.

Plus haut de gamme que le Nakamura

Bike Radar va même plus loin et évoque un prix ainsi qu’une date de sortie : 3500 euros, pour un lancement à la fin du mois de février. La comparaison avec l’E-GRAVEL de Nakamura pourrait être facile, mais l’écart de prix ne les oppose pas vraiment : il y a en effet 1500 euros de différence entre les deux.

Nous avons ensuite effectué quelques recherches pour dénicher davantage d’informations à son sujet. Surprise : nous sommes tombés sur une page Support Decathlon où le nom « VAN RYSEL E-GRVL AF HD » ressort. Mieux : il est écrit noir sur blanc, avec deux numéros de référence (8 643 292, 8 654 838). En revanche, la photo ne correspond pas à un modèle électrique : il ne faut donc pas la prendre en compte selon nous.

Mahle ou Brose ?

En fouillant dans la foire à questions, plusieurs éléments contredisent néanmoins les informations de Bike Radar. La page évoque en effet un « kit d’électrification de marque MAHLE (batterie, moteur, contrôleur) », réputé pour ses moteurs légers. Ce qui aurait du sens pour un gravel, dont le but est de tirer le poids vers le bas. À voir si deux versions – l’une avec un moteur Brose, l’autre avec un Mahle – coexisteront au catalogue.

Une batterie de 244 Wh apparaît aussi, qui se rechargerait en 5 heures. En complément, ce gravel électrique aurait droit au compteur BC 900 là aussi signé Van Rysel, ainsi qu’à trois niveaux d’assistance. Et c’est tout ce dont on peut se mettre sous la dent pour le moment. Ce qui semble sur, c’est qu’un gravel électrique Decathlon est véritablement dans les cartons.

Il n’y a plus qu’à patienter.