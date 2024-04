On a roulé avec la nouvelle version automatique du Moustache J : un vélo électrique toujours plus dingue

Comme nous l’avons annoncé lundi 15 mars, le Moustache J débarque avec deux nouvelles transmissions. La première est le Nexus 5, un moyeu adapté aux déplacements urbains, et permettant au J.on d’abaisser son prix à 5 199 euros. La seconde repose sur un variateur Enviolo Automatiq qui constitue le nouveau modèle haut de gamme, à 6 599 euros. Qu’apporte cette nouvelle version du vélo électrique de l’année 2023 élu lors de nos Frandroid Awards ? Réponse dans cette prise en main.

Premiers tours de roue avec le « Moustache J auto »

Nous avons pu prendre en main la nouvelle version du Moustache J.on lors d’une balade à Paris, en compagnie de la marque. Premièrement, on retrouve tous les atouts originels de ce vélo électrique haut de gamme. Pour avoir roulé avec le Mardi 27.6, déjà très confortable comme nous avons pu le ressentir lors d’un premier essai, le J appartient à une tout autre catégorie de cycle.

Passer du Mardi 27.6 au J vous donne l’impression de changer de dimension, avec d’un coup, la sensation d’avoir un coussin entre soi et la route. La double suspension est un régal, au travers de la fourche avant SR Suntour Mobie 25 aux 100 mm de débattement et de l’amortisseur arrière pneumatique maison Magic Grip Control de 115 mm. Les pneus Schwalbe Moto X de 2,4 pouces de large jouent aussi un rôle clé pour filtrer les gros pavés et les chaussées imparfaites de la capitale.

Malgré un poids de 30 kg environ, on ressent une aisance à se faufiler dans la circulation parisienne. On ne sent pas ce surpoids au moment de manœuvrer avec, sachant que la position est légèrement surélevée par rapport à un vélo urbain classique. L’autre constat rassurant est le freinage. Exit les freins Alhonga communs et peu performants pour ce vélo haut de gamme.

Le Moustache J Automatiq apporte avec si des nouveaux freins Magura MT A2 plus puissants, aux étriers 2 pistons et des disques de 160/180 mm. Ils restent néanmoins moins mordants que les MT4 ou MT5 visibles sur des concurrents tels que le Riese & Müller Homage.

Une transmission facilitant la conduite

Concernant la transmission Enviolo Automatiq, c’est un bonheur à utiliser. Enfin à expérimenter, puisque l’on a strictement rien à faire pour en profiter. Il n’y a en enffet aucune vitesse à passer et on oublie le variateur manuel à tourner à l’arrêt ou durant la prise de vitesse. Tout fonctionne automatiquement, mais avec un petit délai au démarrage.

Entre le premier coup de pédale et l’activation électronique, la latence occasionne un bref moulinage au niveau des pédales. Cela s’estompe en une petite seconde, mais plus lentement que sur le système du moteur du Decathlon LD 920 E ou des vélos électriques équipés du système Shimano Di2.

Cette petite latence a aussi été perçue par les autres journalistes présents à nos côtés durant l’événement presse. En sus, un bruit aigu accompagne le fonctionnement du système. On le perçoit donc à chaque feu vert ou après une interruption du pédalage (en descente par exemple).

Un Enviolo automatique qui s’adapte partout

Un petit désagrément donc, mais qui ne représente qu’un laps de temps anecdotique dans le temps de roulage. L’agrément de l’Enviolo Automatiq va en ravir plus d’un et plus d’une, combiné à l’aisance et le confort du Moustache J qui peut emprunter des côtes et atteindre les 25 km/h en une poignée de secondes.

La Butte Montmartre a pu mettre à l’épreuve cette transmission, qui s’adapte sans aucun mouvement mécanique ressenti – et ici sans bruit – aux plus fortes pentes. La cadence reste ainsi identique, jusqu’à une limite, celle du moteur et de sa capacité à conserver la vitesse à 25 km/h. Le moteur Performance Line aux 75 Nm n’est pas le plus puissant de Bosch – inférieur au Line CX (85 Nm) – et rencontre donc un plafond sur la montée la plus dure. On grimpe ainsi à 20 km/h maximum, c’est déjà pas mal.

La cadence est aussi ajustable grâce à l’application dédiée Enviolo App, qui s’ajoute à l’application eBike Flow de l’environnement Bosch Smart System. Là aussi, on rencontre une latence entre le changement de cadence dans l’appli et sur le vélo. Heureusement, cette manipulation est très ponctuelle, selon votre envie ou si plusieurs personnes utilisent le même Moustache J.

Un Moustache J automatique onéreux, mais tellement agréable

Ce Moustache J.on Automatiq est donc vendu au tarif de 6 599 euros. Notre modèle embarque la plus grande des deux batteries (625 Wh), de quoi parcourir 146 km en mode éco, et probablement autour de 70 km en mode maximal Turbo.

Le plus polyvalent Moustache J. all Automatiq est également au prix de 6 599 euros. Il se démarque du J.on via ses pneus larges de 2,6 pouces Schwalbe Johnny Watts, et par sa fourche suspendue pneumatique Suntour XCR34 de 120 mm.

Comme auparavant, des fixations latérales QL3 amovibles sont comprises de série. Ce n’est pas le cas du porte-bagages suspendu spécifique au Moustache J, disponible en option (200 euros). Autre option (50 euros), le Smartphone Grip permet d’accrocher son téléphone avec l’affichage de l’appli Bosch, mais l’écran Kiox 500 est déjà très agréable en soi. Le seul intérêt consiste à avoir une navigation bien plus facile sur une grande diagonale.

Conclusion, le Moustache J augmente son agrément avec la transmission Enviolo Automatiq, et a pensé à modifier les freins qui étaient auparavant un ton en dessous. Si le variateur automatique est un peu latent et bruyant, on l’oublie à la longue, et il ne reste qu’un petit défaut. Le moteur Performance Line est certes déjà puissant et suffisant pour beaucoup, mais la concurrence offre généralement la version supérieure CX et ses 10 Nm supplémentaires.