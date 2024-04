Moustache J : le vélo électrique de l’année 2023 dégaine des nouvelles versions pour la ville et le tout-chemin

Lancé voilà 6 mois, le plus haut de gamme des vélos électrique polyvalents de Moustache, à savoir le Moustache J, accueille deux nouvelles transmissions : le moyeu Shimano Nexus 5 et le variateur automatique Enviolo. Présentation.

Le Moustache J fut une des stars de l’année dernière. Ce fut même notre vélo électrique de l’année 2023, élu par la rédaction aux Frandroid Awards. Nous l’avons récompensé pour diverses raisons, dont son cadre ouvert fabriqué en France et son confort royal. Ce VAE revient dans l’actualité avec de nouvelles versions qui étendent la gamme.

Une version automatique encore plus haut de gamme

Le Moustache J est déjà disponible avec deux transmissions différentes : le dérailleur Shimano Cues 11 vitesses et le variateur manuel Enviolo. Désormais, le vélo électrique en accueille deux nouveaux systèmes, le moyeu Nexus et l’Enviolo Automatiq.

Comme l’indique son nom, l’Enviolo Automatiq est un variateur sans étagement. C’est une sorte de vitesse variable qui allège ou renforce le braquet en fonction de la vitesse. Le but est de conserver une cadence identique quelle que soit la vitesse, et sur une plage très large.

Cette transmission arrive donc sur deux des trois déclinaisons du VAE vosgien : le plus urbain J. on et le polyvalent J. all. Le plus sportif J. all n’a pas le droit à cette transmission, qui n’a pas vraiment sa place dans une utilisation tout-terrain. Ici, contrairement au variateur du Decathlon LD 920 E et sa chaîne, l’Enviolo fonctionne au moyen d’une courroie.

Le Moustache J. on Automatiq est lancé au prix de 6 599 euros, uniquement avec la batterie 625 Wh, tout comme son cousin polyvalent J. all. Celui-ci se démarque par sa fourche avant Suntour XCR34 de 120 mm de débattement et de ses pneus plus larges Schwalbe Johnny Watts (2,6 pouces de large).

Le Nexus abaisse le prix du Moustache J urbain

Bonne nouvelle, le moyeu Nexus est donc aussi de la partie ! Avec ses 5 vitesses qu’il est possible de changer à l’arrêt, cette transmission est appréciable en ville. De ce fait, le Nexus 5 n’est disponible que sur le Moustache J.on.

Cela permet d’abaisser son prix de départ à 5 199 euros, contre 5 999 euros pour la seule version Enviolo manuelle au catalogue depuis le lancement.

Voici un récapitulatif de la nouvelle gamme Moustache J :

J.on Nexus : 5 199 euros

J. on Enviolo : 5 999 euros

J. on Automatiq : 6 599 euros

J. all Shimano Cues (dérailleur) : 5 199 euros

J. al Enviolo : 5 999 euros

J. all Automatiq : 6 599 euros

J.off Shimano Cues (dérailleur) : 5 699 euros