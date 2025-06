De nouveaux vélos électriques Moustache vont adopter le cadre 100 % français du Moustache J

Le fameux modèle Moustache J va prochainement démocratiser son cadre 100 % français sur les vélos électriques Moustache Mardi 27 et Samedi 27 Xroad, tout en accueillant les dernières nouveautés Bosch.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Malgré une actualité riche sur les vélos électriques en ce début d’année – Lundi 20, Clutch -, la marque Moustache ne semble pas ralentir pour le second semestre. La marque vosgienne a tenu à montrer aussi du nouveau pour le grand salon lors de l’Eurobike 2025 à Francfort (Allemagne), et l’on ne s’en prive pas.

Quand le Moustache J se remixe en des J

La principale évolution de la gamme concernant le cadre fabriqué en France du Moustache J, qui débarque sur les cousins Mardi 27 et Samedi 27 Xroad baptisés « FS » (pour full suspension). Cependant, tous deux conserveront des versions à simple suspension avant, elles aussi revues, afin de proposer un prix d’accès encore plus abordable qu’actuellement.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Le fameux cadre ouvert deviendra aussi plus léger grâce à quelques améliorations, la marque ajustant aussi certains composants et accessoires, tandis que les modèles reçoivent les nouveautés Bosch 2025.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous n’avons pas encore de détails de la gamme des prochains vélos électriques Moustache, mais nous avons pu rouler avec un Mardi 27 doté du nouveau moteur Bosch Performance Line PX. Sur quelques kilomètres au guidon, il offre un excellent confort, plus d’agilité car clairement plus léger que le J, en plus de meilleures caractéristiques. Ça promet !

Du gravel urbain, et un VTTAE extrême

Quant au Dimanche 29 Gravel, il va aussi évoluer avec quelques détails qui raviront les amateurs de bikepacking. Mieux, il accueillera une variante Dimanche 28 Urban, au cintre droit, équipé pour le quotidien.

Plus de puissance et de couple pour le moteur spécial VTT. // Source : ©Bosch

Le VTT électrique le plus performant, le Moustache Game 160.9, va proposer une version Race Limited Edition, avec une couleur flashy et le moteur Bosch CX-R. Si celui-ci arrive dès cet été, les Moustache Mardi 27 et Samedi 27 Xroad FS entreront dans la gamme et chez les revendeurs l’automne prochain. Frandroid ne manquera pas de les découvrir et les essayer !