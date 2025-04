On a pu rouler avec le tout nouveau vélo longtail électrique Moustache, le Lundi 20. Avec son nouveau dessin pratique et plus stable, au confort pullman, sans abuser côté prix. Voici notre premier avis.

Le nouveau Moustache Lundi 20. // Source : Moustache Bikes

Déjà âgée de plus de 10 ans, la marque de vélos électriques Moustache se positionne résolument en haut de gamme. Son récent VTC électrique J a montré le sérieux de conception et sa volonté de rivaliser avec les références comme Riese & Müller, son rival n°1 désigné.

Sur le secteur des vélos cargos électriques, le Moustache Lundi 20 présenté en 2021 était la première incursion réussie, comme l’a montré notre essai. Or, on pointait quelques faiblesses du longtail : le prix et l’absence de suspensions. Une nouvelle génération pointe donc son guidon pour ce printemps 2025 !

Le Moustache Lundi redresse la barre

La première nouveauté est le cadre à poutre unique, afin de faciliter l’enjambement. Cela vient affiner le vélo, plus esthétique, notamment avec une colonne de direction arrondie et non plus rectangulaire (qui imitait l’urbain Lundi 27).

La poutre unique favorise l’enjambement. // Source : Moustache Bikes

À l’arrière, le Moustache Lundi 20 ne change rien, la structure étant identique. Elle permet de nouveau une capacité d’emport de 70 kg, et de la place pour un adulte ou deux enfants. Le porte-bagages intégré est aux standards de fixations MIK HD et QL 3, avec deux strates de tubes afin de monter ses sacoches latérales même lorsque l’on pose une caisse.

Nous avons sur notre essai plusieurs options, la version équipée, soit avec les repose-pieds et les barres de maintien, ainsi qu’un siège enfant. Autre ajout, si la plateforme avant est de série, le panier est payant.

Barres, panier et sièges sont en option. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La structure arrière ne bouge pas, supportant 70 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le grand garde-boue est de sérrie, pas les repose-pieds. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Évidemment, ces éléments ont une conséquence sur le poids, donné pour 33 kg de base, ce qui est assez léger pour un vélo longtail électrique pouvant monter jusqu’à 200 kg de charge totale.

La béquille Moustache n’est plus le tendon d’Achille

Autre amélioration d’importance, qui ne paraît pas au premier regard, la béquille. Elle n’est pas signée d’un fournisseur mais de Moustache l’ayant développée en interne. La marque a voulu la rendre la plus simple possible à utiliser, ce que l’on a testé maintes fois.

La béquille maison se verrouille automatiquement, et se débloque grâce à cette pédale. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Très facile à positionner pour immobiliser le Lundi 20, elle se déverrouille en pressant du pied une petite pédale, sans avoir à forcer ou appuyer sur la béquille pour bouger. On peut ainsi la basculer lorsque l’on est au guidon juste avant de démarrer, et même après l’avoir levé en position verticale (oui c’est toujours possible, car la structure arrière n’a pas changé).

Le confort, c’est désormais son fort

Volontairement, nous n’avons pas parlé de suite de la seconde grosse nouveauté côté cycle, puisqu’elle est la plus sensible à la conduite. Car en plus de la découverte du longtail en avant-première, Frandroid a pu rouler à son guidon une bonne dizaine de kilomètres.

Le Moustache Lundi 20 génération 2025 corrige donc un des inconvénients de son prédécesseur, l’absence de suspension. Le longtail vosgien inclut donc une fourche avant, la SR Suntour Mobile 34 Air Cargo.

Un excellent confort et une stabilité hors pair, on ne roule pas sur des oeufs ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid Nouveauté et manquant sur l’ancien longtail, la fourche avant hydraulique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La selle est aussi suspendue pour peaufiner le confort. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Si les pneus Schwalbe Pick-Up aux gros flancs n’ont aucun mal à absorber le bitume, il fallait mieux pour les chaussées détériorées ou les gros pavés de Paris Centre, où la fourche hydraulique corrige sans nous faire sursauter.

Le confort est ainsi très bon, avec le renfort d’une tige de selle suspendue et de l’assise Selle Royal Essenza (une référence). De plus, elle est télescopique afin de poser les pieds à l’arrêt, bénéfique lorsque l’on balade les enfants à l’arrière.

Outre la conduite agréable, elle est incroyablement stable. La poutre centrale unique peut interroger, mais le Lundi 20 ne guidonne jamais, ne perd pas sa trajectoire en sautant sur un nid-de-poule ou un dos-d’âne. Si les roues de 20 pouces offrent généralement moins de précision, surtout avec ici une posture droite via le guidon courbé typique de Moustache, le vélo longtail électrique reste assez agile pour se faufiler dans la circulation parisienne.

Le couple Bosch-Magura pour avancer et freiner

Côté assistance, le Lundi 20 “Gen 2” continue avec le moteur Bosch Cargo Line. Le couple de 85 Nm est largement suffisant pour atteindre rapidement la limite légale de 25 km/h, ou accélérer en côte avec la charge maximale de 200 kg (vélo compris).

On préfère le mode Cargo (automatique) jouant de la puissance selon le besoin, que le mode Turbo très gourmand en érnergie et trop vif en ville. La connectivité du Bosch Smart System amène une foule de fonctionnalités dont le verrouillage, le réglage des modes, les trajets avec statistiques, et la géolocalisation.

Le moteur Bosch Cargo Line, toujours aussi efficace. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Adieu l’option de double batterie – rarement commandée – le longtail propose une unique capacité de 545 Wh (contre 400 ou 500 auparavant), ou de 800 Wh en option. L’autonomie est de 103 km en théorie, en mode éco, et de 139 km sur la version 800 Wh. Il faudra un essai plus long pour vérifier tout cela.

La qualité allemande du duo moteur-batterie continue sur les freins hydrauliques à disques, des Magura MT4 aux étriers 4 pistons. Ils sont toujours aussi impressionnants de puissance, pratique pour stopper avant de se faire emboutir par un chauffeur de taxi distrait (oui c’est du vécu sur notre prise en mains !).

Votre fidèle destrier Grégoire a aussi apprécié la conduite, même sur la version Cargo 3 à dérailleur. // Source : Moustache Bikes

Si l’on avait une remarque un peu négative, c’est sur la transmission Shimano Cues 9 vitesses du modèle Lundi 20 Cargo 3, un peu brute dans les passages de vitesses. Certes plus cher, le variateur Enviolo HD du Cargo 5 est bien plus agréable à utiliser, moins bruyant, sans entretien et permettant de régler le braquet au feu rouge.

Un prix sous les 4 000 euros… avec l’ancien !

Terminons par la gamme Moustache Lundi 20, qui est double. Elle prolonge la carrière de l’ancien modèle sous le nom Cargo 1, reconnaissable avec son double tube central et sa fourche rigide, permettant un tarif d’accès à 3 999 euros. On est loin du lancement à partir de 4 999 euros, ayant même grimpé à 5 699 euros fin 2022 !

Le Lundi 20 « Gen 2 » démarre à 4 699 euros. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le véritable nouveau modèle débute à 4 699 euros sur la version Cargo 3 avec dérailleur, le plus haut de gamme Cargo 5 à 5 599 euros étant à transmission variateur Enviolo.

Moustache Lundi 20 Cargo 1 (1ère génération) : 3 999 euros

Moustache Lundi 20 Cargo 3 (2nde génération) : 4 699 euros

Moustache Lundi 20 Cargo 5 (2nde génération) : 5 599 euros

En option, les parents peuvent ajouter l’équipement à l’arrière (barres, repose-pieds) pour 300 euros, ainsi que des coussins, sièges, caisses et sacoches. La garantie cadre est de 5 ans, et de 2 ans pour les autres composants – dont le moteur et la batterie Bosch – hors éléments d’usure. Enfin, Moustache assemble de nouveau son vélo longtail électrique en France, dans l’usine de Thaon-les-Vosges.