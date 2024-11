Toyota dévoile une nouvelle voiture électrique qui pourrait rouler grâce à BYD

Alors que Toyota a été le pionnier et le spécialiste de l’hybride avec le lancement de la Prius dès 1997, le passage au 100 % électrique semble plus difficile à négocier. Le constructeur japonais a présenté en Chine une berline électrique qui pourait être équipée d’un moteur BYD, le plus grand concurrent de Tesla.

Toyota BZ7 concept / Source : Dongchedi

Nous n’allons pas vous refaire l’histoire, mais les relations diplomatiques entre le Japon et la Chine n’ont pas toujours été simples. Pourtant, aujourd’hui, le premier constructeur mondial, le Japonais Toyota, doit développer et commercialiser des modèles pour le premier marché mondial : la Chine. Toyota a ainsi présenté en Chine un concept bZ7, préfigurant l’avenir des berlines du constructeur.

Des inspirations de Prius et de Mirai

Lorsque l’on découvre pour la première fois ce concept de bZ7, on a l’impression d’assister au fruit d’une union entre une Prius et une Mirai. La face avant adopte la nouvelle signature lumineuse de Toyota, déjà visible en série sur la cinquième génération de Prius, mais aussi sur le second C-HR. Quant à la proue, elle rappelle celle de la Mirai avec une ligne de toit plongeante se terminant sur un hayon fortement incliné.

Toyota BZ7 concept / Source : Dongchedi

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais Toyota commercialise depuis avril 2023 une berline électrique en Chine, la bZ3. La bZ7 s’envisage comme une version agrandie de la bZ3, tout en affichant un aspect plus premium que sa petite sœur.

Toyota BZ7 concept / Source : Dongchedi

La ligne de la bZ7 est fluide, manifestement pensée avec des contraintes aérodynamiques. Les jantes sont pleines, les poignées de porte affleurantes, les rétroviseurs extérieurs remplacés par de petites caméras, et on ne trouve pas de grande calandre comme celles que l’on peut voir sur les Lexus, la marque premium du groupe Toyota.

Aucune dimension n’a encore été mentionnée, mais si Toyota ambitionne de rivaliser avec des berlines telles que la Xiaomi SU7, la BYD Han ou la Luxeed S7, la longueur requise devrait être d’environ 5 mètres.

Le produit d’une coentreprise entre Toyota et GAC ?

Si Toyota propose un seul véhicule électrique en Europe, le bZ4X, le constructeur redouble d’efforts sur le marché chinois pour conserver sa position face à une concurrence locale de plus en plus forte. Les constructeurs étrangers perdent peu à peu du terrain face aux marques chinoises.

Pour se maintenir à flot en Chine, Toyota commercialise le bZ4X (sous le nom de GAC Toyota Bozhi 4X). Le constructeur japonais a également lancé plusieurs projets dans le cadre d’une coentreprise avec GAC, notamment la bZ3X, ainsi qu’une autre déclinaison nommée bZ3C. Selon les informations de CarNewsChina, cette bZ7 fait partie du projet 630D, ayant bénéficié d’un budget total de 218 millions de dollars.

Utilisant des moteurs et batteries BYD ?

Et si Toyota suit le même schéma que pour la bZ3, il ne serait pas surprenant de voir cette grande berline bZ7 équipée de moteurs et de batteries BYD Blade.

En effet, la compacte Toyota bZ3, conçue pour rivaliser avec la Tesla Model 3 en Chine, est déjà alimentée par des solutions BYD, tout comme la bZ3C.

Toyota BZ7 concept / Source : Dongchedi

On assiste donc à une situation paradoxale : d’un côté, Toyota cherche à contrer la perte de parts de marché au profit de constructeurs chinois comme BYD, mais de l’autre, la marque japonaise achète des moteurs et des batteries à ce même constructeur.

En Europe, la situation est similaire, avec Peugeot utilisant des batteries BYD pour ses e-3008 et e-5008, tout en profitant des efforts de l’Union européenne pour ralentir l’implantation des constructeurs chinois sur le Vieux Continent.