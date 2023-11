Huawei dévoile le prix et les impressionnantes fonctionnalités de sa nouvelle voiture électrique : Tesla en PLS

Quelques semaines après sa révélation officielle, la nouvelle voiture électrique Luxeed S7 de Huawei nous en dit plus à son sujet. La berline électrique qui chasse sur les terres des Tesla Model 3 nous donne désormais son prix et détaille son impressionnante fiche technique.

Outre MG ou encore BYD, en passe de devenir le numéro 1 de l’électrique dans le monde devant Tesla, il existe de nombreux autres constructeurs chinois. On pense par exemple à Luxeed, qui n’est autre que la division haut de gamme du groupe Chery. Cette dernière est en fait le fruit de la collaboration entre ce dernier et la marque Huawei, spécialisée dans la tech.

Une berline impressionnante

Contrairement à Xiaomi, qui prévoit de concevoir sa propre voiture électrique, la firme chinoise spécialiste du smartphone s’associe à d’autres constructeurs. C’est aussi ainsi qu’est également née Avatr, née du partenariat avec CATL et Changan.

Mais revenons plutôt à Luxeed, qui a dévoilé quelques semaines plus tôt sa nouvelle berline électrique, connue sous le nom de S7. Une appellation qui pourrait lui valoir un procès avec Audi comme ce fut le cas pour Nio ?

Cette nouvelle venue chasse alors directement sur les terres de la Tesla Model S ainsi que de la BYD Seal et de la BMW i5, entre autres. Elle affiche un Cx (coefficient de trainée) de 0,203, contre 0,208 pour sa rivale américaine. En termes de dimensions, la berline électrique mesure 4,97 mètres de long pour 1,96 mètre de large et 1,47 mètre de haut. Le tout avec un empattement de 2,95 mètres qui s’annonce assez généreux.

Les premières images publiées par le constructeur montrent un poste de conduite épuré, qui nous rappelle notamment les productions de Tesla. Le conducteur peut profiter d’un immense écran tactile intégrant le système d’info-divertissement HarmonyOS 4 et associé à un combiné de 12,3 pouces. Des écrans sont également installés à l’arrière, comme l’explique le site chinois AutoHome, tandis que la voiture est dotée d’un assistant vocal intelligent.

Le conducteur et son passager pourront prendre place dans des sièges électriques offrant 18 positions et pouvant s’incliner à 115 degrés. Ces derniers sont également chauffant et massant, tandis qu’un chargeur pour smartphone à induction sera également disponible. Il sera aussi possible de faire du karaoké à bord de la voiture sans avoir besoin de micro, comme l’indique ItHome. Enfin, le volume de coffre est annoncé à 420 litres.

Un prix abordable, mais attention

Si la firme avait déjà dévoilé quelques informations techniques sur sa S7, voilà que l’on en sait enfin un peu plus, notamment sur la capacité de la batterie. Selon un autre article du site ItHome, cette dernière est de l’ordre de 82 kWh sur la version Max et adopte une chimie hybride associant le LFP (lithium – fer – phosphate) et le NMC (nickel – manganèse – cobalt). L’autonomie est annoncée à 705 kilomètres CLTC, soit environ 600 kilomètres selon le cycle WLTP.

La version supérieure, baptisée Max + embarque une grosse batterie de 100 kWh, affichant une autonomie de 855 kilomètres, soit environ 726 kilomètres WLTP. À noter que la berline se dote d’une architecture 800 volts et peut être rechargée de 10 à 80 % en 15 minutes seulement, mais la puissance de charge n’a pas été annoncée. Une version Max RS sera également proposée, avec une batterie de 82 kWh et une autonomie WLTP d’environ 535 kilomètres.

Cette dernière coiffe la gamme avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,3 secondes, afin de rivaliser avec la Tesla Model S Plaid et la Lucid Air. Elle affiche une puissance de 150 kW à l’avant et 215 kW à l’arrière, soit 203 et 292 chevaux. La version d’entrée de gamme Pro se contente d’une petite batterie de 62 kWh pour une autonomie de 550 kilomètres CLTC, soit environ 467 kilomètres WLTP. La berline repose sur le châssis Huawei Touring et se dote notamment de la conduite et du stationnement autonome grâce à un capteur LiDAR.

Elle s’équipe également d’une suspension pneumatique permettant de faire varier la hauteur de caisse sur quatre niveaux en s’ajustant en fonction de l’état de la route. Mais quid du prix ? Et bien il faudra compter 249 800 yuans pour la version d’entrée de gamme, ce qui équivaut à 32 132 euros. Un tarif qui augmentera significativement si cette Luxeed arrive en France un peu plus tard. Comptez également 349 800 yuans pour la version RS, soit 44 995 euros seulement.

À titre de comparaison, Tesla vend sa Model 3 à partir de 261 400 yuans en Chine (environ 33 644 euros) contre 698 000 yuans (environ 90 000 euros) pour la Model S. Pour le moment, la Luxeed S7 n’est pas commercialisée en Europe, mais cela pourrait changer dans le futur. On sait que les voitures électriques de Huawei, sous les marques Deepal et Avatr prendront la route de l’Europe.

Huawei Aito 1.7km cross level Valet Parking #Huawei pic.twitter.com/F9gMstJhG7 — Jason (@Jas0nYu) November 24, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Petit bonus : cette vidéo qui montre les capacités de conduite autonome de la voiture électrique dans un parking sous-terrain.