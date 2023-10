Voiture électrique : qui est Chery, cette nouvelle marque chinoise bientôt présente en Europe et aux immenses ambitions

Méconnue dans nos contrées, la firme chinoise Chery prévoit de faire son arrivée sous peu en Europe. Elle souhaite inonder le marché en y lançant pas moins de trois marques et aurait également pour projet de construire une usine sur le Vieux Continent.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en Europe, parfois avec succès. C’est par exemple le cas de MG, dont la compacte électrique a même dépassé la Tesla Model 3 en termes de ventes sur le Vieux Continent. Une histoire dont rêvent d’autres marques, comme Nio et Xpeng ainsi que BYD, qui pourrait aussi cartonner grâce à ses prix très bas.

Trois nouvelles marques

Forcément, cela fait rêver et incite d’autres constructeurs à tenter leur chance chez nous, ce que Bruxelles ne voit pas d’un bon œil. À tel point que des mesures ont été dévoilées pour contrer cette offensive, tandis qu’une enquête a également été ouverte contre le gouvernement chinois. L’Union européenne aurait même de nouvelles preuves de la concurrence déloyale de ce dernier.

Mais toutes ces affaires politiques n’empêchent pas les marques de continuer leur progression chez nous. Et voilà qu’une nouvelle prévoit justement de tenter sa chance à son tour. Il s’agit cette fois-ci de Chery, un constructeur bien implanté en Chine mais encore méconnu dans nos contrées. Ce qui ne devrait pas durer bien longtemps.

La firme, qui a récemment levé le voile sur une adorable citadine rivale de la Dacia Spring prévoit à son tour de faire son arrivée en Europe au cours des prochaines années. C’est ce que confirme un article publié par l’agence de presse britannique Reuters. Cette dernière explique en effet que Chery prévoit de lancer non pas une mais bien trois marques en Europe. Un peu à la manière de BYD, qui commercialisera aussi sa Denza D9 chez nous.

Ce sera aussi le cas de Nio, qui devrait être présent avec sa marque Firefly en France. Mais alors, que nous prépare Chery, qui pourrait aussi vendre son eQ1 chez nous au cours des prochaines années ? Et bien la firme ne veut pas faire les choses à moitié, bien au contraire. Elle sera présente sous les marques Omoda et Jaecoo, mais pas seulement. Et pour cause, une troisième sera aussi vendue en Europe.

Plusieurs modèles au programme

Il s’agira d’Exlantix, qui affiche un positionnement un peu plus haut de gamme que les deux précédentes et qui sera aussi commercialisée au Moyen-Orient. Contrairement aux autres, elle proposera uniquement des modèles électriques et non hybrides rechargeables, tandis que cette motorisation sera de toute façon interdite en Europe dès 2035. Dès 2025, Chery devrait lancer trois SUV issus de ces marques.

Ainsi, elle espère pouvoir rivaliser frontalement avec Tesla, dont la Model Y cartonne toujours autant sur le Vieux Continent et dont la Model 3 fait une belle remontée. Si l’accent devrait être mis sur l’électrique, des versions thermiques et hybrides devraient également être au programme avec les autres marques, afin de s’adapter aux besoins des différents pays européens. Comme le fera Fiat avec sa 600, qui sera aussi proposée en hybride sur certains marchés.

Le premier modèle qui arrivera chez nous sera l’Omoda 5, dont la version électrique verra le jour l’an prochain pour un prix autour des 30 000 euros selon le site Carscoops. Concernant Exlantix, les journalistes du site Automobile Propre évoquent une berline et un SUV, qui pourraient se doter d’une architecture 800 volts et de la conduite autonome grâce à un LiDAR installé sur le toit. Un immense affichage tête-haute de 70 pouces serait aussi au programme.

Mais alors que le gouvernement français veut supprimer le bonus écologique pour les voitures électriques produites en Chine, le constructeur a déjà une idée en tête : créer sa propre usine chez nous. Il suivra la trace de BYD et MG, mais également d’Avatr, qui va commercialiser plusieurs voitures en Europe très prochainement.