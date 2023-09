Le constructeur de la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie arrive bientôt en France

Nio commence à prépare son arrivée sur le marché français. Mais le constructeur ne devrait pas y vendre ses ET5 et autres ET7 puisque c'est une nouvelle marque qui devrait prendre sa place, avec un tarif compris entre 30 et 50 000 euros.

Les voitures chinoises continuent leur afflux massif vers l’Europe, alors que l’Empire du Milieu est devenu le plus grand exportateur mondial devant le Japon et l’Allemagne. Et cela devrait encore continuer, au grand dam de l’Union européenne qui multiplie les mesures pour limiter cette invasion.

Une arrivée imminente ?

Cela va-t-il suffire ? Probablement pas. En effet, de plus en plus de marques asiatiques tentent leur chance, comme MG qui s’en sort d’ailleurs très bien, ainsi que Xpeng ou encore BYD, qui propose déjà plusieurs modèles en Europe et notamment en France. Dont la Dolphin que nous avons récemment essayé. Mais Nio veut aussi sa part du gâteau et vend déjà ses voitures dans certains pays du Vieux Continent.

Parmi eux, les ES6 et ES8, qui avaient été au coeur d’une affaire avec Audi quelques mois plus tôt. Forcément, une question nous brûle désormais les lèvres : quand Nio arrivera-t-elle enfin en France ? Et bien voilà que l’on commence à avoir un début de réponse. À vrai dire, aucune date n’a encore été annoncée par le constructeur, mais il se trame assurément quelque chose. C’est en tout cas ce que nous confirme un rapide tour du côté de LinkedIn.

Sur sa page, Nicolas Vincelot, employé chez Nio depuis plus de deux ans annonce qu’il prend désormais le poste de directeur général de la marque en France. Une véritable équipe française a d’ailleurs été construite, incluant notamment Thomas Chrétien, en charge de la communication et du marketing sur notre territoire. De quoi nous mettre plus que la puce à l’oreille, même si le constructeur n’a rien annoncé pour le moment.

Peut-être parce que c’est en fait pas lui qui arrivera en France ? Et pour cause, des rumeurs laissent entendre que Nio ne fera pas le déplacement jusqu’à chez nous sous la forme qu’on lui connaît. Il se pourrait que ce soit l’une de ses nouvelles sous-marques qui fasse son arrivée dans l’Hexagone au cours des prochaines années.

Une nouvelle marque

En effet, le constructeur prévoyait l’an dernier de créer deux nouvelles entités chargées de vendre des voitures moins chères puisque Nio affiche un positionnement assez haut de gamme. La première devrait porter le nom d’Alps et devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année prochaine. Si aucun modèle n’a encore été dévoilé, un internaute semble avoir aperçu un prototype camouflé, relayé sur X par Jason Yu.

Mais il semblerait que ce soit plutôt la seconde marque, connue sous le nom de Firefly, qui pourrait arriver en France. Pour le moment, on ne sait pas quand elle sera officiellement lancée, mais nous annoncions au mois de mai que des recrutements étaient déjà en cours en interne. S’agirait-il de Nicolas Vincelot et Thomas Chrétien, entre autres ? Sans aucun doute.

Alps? pic.twitter.com/aqVCaIJsdk — Jason (@Jas0nYu) September 28, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Une voiture électrique à moins de 30 000 euros

Une première voiture serait prévue sous cette marque, affichant un prix sous les 30 000 euros et visant directement Volkswagen et son ID.2 ainsi que la Renault R5 électrique. Pour le moment, on ne sait quasiment rien sur ce véhicule, si ce n’est qu’il devrait hériter des technologies de Nio, dont peut-être l’échange de batterie. À noter que des stations sont déjà installées en Europe, notamment chez nos voisins allemands et en Suède.

Il se murmure aussi que la voiture pourrait être équipée d’une batterie semi-solide fournie par WeLion et permettant de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètes selon le cycle chinois CTLC. Ce qui équivaut à environ 850 kilomètres WLTP. La même batterie qui équipe les Nio ET5 et ET7. Une information qui nous paraît plutôt fausse, puisque cette batterie coûte très cher : environ 50 000 euros à elle seule !

Reste désormais à patienter avant d’obtenir de nouvelles informations sur cette jeune marque qui devra sans doute faire l’impasse sur le bonus écologique en raison du récent décret publié par le gouvernement.