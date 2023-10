La Dacia Spring a trouvé sa nouvelle rivale avec cette citadine électrique chinoise au look craquant

Le constructeur chinois Kaiyi dévoile sa Shiyue, une petite citadine électrique qui pourrait chasser sur les terres de la Dacia Spring si elle arrive un jour en Europe. Son lancement sur son marché natal est prévu pour le mois d'octobre.

De plus en plus de marques chinoises commencent à être connues en Europe, comme BYD, Nio ou encore Xpeng. Mais d’autres, encore méconnues commencent à émerger, comme Geometry et Avatr notamment, alors que cette dernière va bientôt arriver chez nous. Mais en voici une nouvelle qui devrait aussi faire parler d’elle dans le futur.

Une mignonne citadine

Il s’agit de Kaiyi, dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, et c’est tout à fait normal car elle n’est pas présente sur le Vieux Continent. Cette dernière était auparavant baptisée Cowin et fut créée par la marque Chery en 2014. Plus tard, la jeune firme fut en partie revendue à Sichuan Yibin Push Group and Yibin Automobile Industry Development Investment.

Si le constructeur vendait jusqu’à présent des anciennes Chery recarrossées, elle nous dévoile aujourd’hui une voiture totalement inédite. Celle-ci fut préfigurée par le concept i-EA 01 mais prend le nom définitif de Shiyue. Une appellation qui a été choisie à la suite d’un concours, comme l’explique le site Car News China. C’est sur sa page Weibo que la marque vient de dévoiler sa nouvelle création.

Cette dernière prend la forme d’une adorable petite citadine, qui affiche cependant un faciès avant assez agressive, qui nous rappelle très légèrement la Smart #1 avec ses feux triangulaires. Le montant arrière semble également repris du petit SUV électrique sino-allemand, tandis que la partie arrière se veut quant à elle bien différente, rappelant un peu la face avant. Les dimensions sont quant à elles très compactes.

En effet, la citadine mesure 3,36 mètres seulement de long pour 1,70 mètre de large et 1,61 mètres de haut tandis qu’elle adopte une silhouette très carrée. Cette dernière n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler celle de la Wuling Hongguang Mini EV ainsi que de la Air EV dévoilée l’an dernier. On note la présence de poignées intégrées à la carrosserie afin d’améliorer le Cx (coefficient de trainée), qui n’a pas été dévoilé.

Tueuse de Dacia Spring ?

La petite voiture électrique possède un empattement de seulement 2,16 mètres, qui ne laisse évidemment pas la place à une très grande habitabilité. Cependant, au vu de sa silhouette, les passagers arrière devraient profiter d’une garde au toit correcte. Au total, ils sont quatre à pouvoir prendre place à bord de la citadine, qui se dote d’un petit combiné numérique et d’un écran tactile de 10,25 pouces.

On ne sait en revanche pas s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est peu probable pour une voiture chinoise. À noter que la voiture, qui devrait également rivaliser avec la petite Leapmotor T03 récemment essayée se dote de l’ouverture et du démarrage sans clé. Mais c’est surtout la Dacia Spring qu’elle devrait faire trembler si elle venait à être vendue en Europe.

La Kaiyi Shiyue se décline en deux versions, fortes de 35 et 40 kW, soit 47 et 54 chevaux, contre 65 chevaux au maximum pour la citadine low-cost dans sa version Extrême. La vitesse de pointe est quant à elle établie à 100 km/h tout pile. Sous son capot, deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate) sont proposées, offrant une autonomie oscillant entre 155 et 301 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui équivaut à des valeurs comprises entre 131 et 255 kilomètres selon l’homologation WLTP bien plus sévère. Pour le moment, le prix de cette nouvelle arrivante n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait sans doute être situé sous l’équivalent de 20 000 euros en Chine. Un montant qui devrait être revu à la hausse si cette nouvelle arrivante fait la route jusqu’en Europe.