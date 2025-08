Avec 300 € de moins, cet excellent vidéoprojecteur 4K, compatible HDR10 et 240 Hz va plaire aux gamers

Le GamePix 900 de Philips est un vidĂ©oprojecteur particulièrement adaptĂ© aux amateurs de jeux vidĂ©o. Il profite en plus d’une qualitĂ© 4K et coĂ»te aujourd’hui 899 euros au lieu de 1 199 euros Ă son lancement.

Ă€ cĂ´tĂ© de ses tĂ©lĂ©viseurs Ambilight ou ses ampoules connectĂ©es, Philips conçoit Ă©galement des vidĂ©oprojecteurs. On en trouve pour les petits budgets, mais le Screeneo GamePix 900 n’en fait pas partie. Cette rĂ©fĂ©rence est très intĂ©ressante notamment pour sa prise en charge du HDR10, sa capacitĂ© Ă diffuser des images en 4K ou encore son taux de rafraĂ®chissement très Ă©levĂ© de 240 Hz. Il fait donc un très bon compagnon pour regarder des films, mais aussi pour jouer Ă vos jeux vidĂ©o prĂ©fĂ©rĂ©s. La bonne nouvelle, c’est qu’il coĂ»te 300 euros moins.

Pourquoi le Philips Screeneo GamePix 900 est-il intéressant ?

Des images 4K UHD jusqu’à 120 pouces

Une luminosité élevée : 1 000 lumens

Réactif pour les jeux vidéo : jusqu’à 240 Hz en Full HD

Avec un prix de dĂ©part Ă 1 199 euros, le vidĂ©oprojecteur Philips Screeneo GamePix 900 s’affiche Ă un prix plus doux chez Boulanger : 899 euros. On le trouve au mĂŞme prix sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Philips Screeneo GamePix 900. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vidéoprojecteur qui veut plaire aux gamers

Pour beaucoup, s’Ă©quiper d’un vidĂ©oprojecteur, c’est pouvoir regarder des films sur grand Ă©cran comme au cinĂ©ma, mais certaines marques pensent Ă plaire une catĂ©gorie d’utilisateurs spĂ©cifique qui n’est autre que les joueurs et les joueuses.

Avec le GamePix 900, il est possible d’obtenir des images en Full HD permettant d’atteindre 240 Hz, soit l’assurance d’une fluiditĂ© exemplaire et d’une absence de flous de mouvements. Il s’accompagne mĂŞme d’un temps de latence de 6 millisecondes, qui est bien adaptĂ© aux jeux compĂ©titifs oĂą la rĂ©activitĂ© prime.

La marque ajoute quelques modes de jeu préconfiguré, à savoir le mode Action qui optimise la visibilité dans les zones sombres, le mode Adventure privilégie le contraste et le rendu HDR, tandis que le mode Sports accentue la vivacité des couleurs pour les jeux de course et de sport. Il est juste dommage de ne pas retrouver de ports HDMI 2.1 pour pouvoir jouer en 4K@120 Hz sur les consoles de dernière génération.

Des images 4K bien lumineuses

Il a d’autres atouts dans sa manche, comme sa capacitĂ© de diffuser une image en dĂ©finition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pouvant s’étendre jusqu’à 120 pouces. Une grande surface d’affichage qui nous donnera (presque) l’impression d’être installĂ© devant un Ă©cran de cinĂ©ma… mais sans bouger de chez soi.

On a aussi droit à une luminosité très élevée avec une pointe annoncée à 1 000 lumens. Autant dire que même si vous n’êtes pas plongé dans le noir complet, vous pourrez en profiter même en conditions de luminosité ambiante modérée. Il est compatible avec le HDR10 qui étend la plage de luminosité pour donner une image plus détaillée et plus contrastée. Quant à la partie audio, elle est assurée par un système audio de 2 x 5W.

Enfin, si on peut citer un « dĂ©faut » sur ce modèle, c’est qu’il n’embarque pas de système connectĂ© Ă l’image des autres vidĂ©oprojecteurs. Il faudra vous munir d’une box multimĂ©dia pour profiter d’une interface fluide avec un tas d’applications.

Si vous souhaitez comparer le modèle proposé par Philips avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.