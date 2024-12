Philips GamePix 900, un vidéoprojecteur pensé pour les jeux vidéo

Le nouveau vidéoprojecteur Philips Screeneo GamePix 900, qui sera commercialisé en avril 2025, propose des caractéristiques techniques intéressantes répondant aux besoins des joueurs, notamment en matière de fluidité et de réactivité.

Philips Screeneo GamePix 900 // Source : Philips Screeneo

Disponible dans les prochains mois, la marque Philips annonce le nouveau vidéoprojecteur Screeneo GamePix 900. Point de système connecté intégré comme ce qu’offre la concurrence, notamment à travers les différents modèles des marques Xgimi, Dangbei, JMGO ou encore BenQ, par exemple. À la différence du Screeneo UL5 qui propose quelques applications, ici, il s’agit d’un « simple » vidéoprojecteur sur lequel il s’agit de brancher une source externe. Celle-ci peut être une box multimédia type Apple TV, Nvidia Shield, Fire TV d’Amazon, Google TV Streamer ou Chromecast, mais également une console de jeu.

Le GamePix 900 se veut comme un modèle polyvalent. L’appareil propose deux modes principaux : une définition Ultra avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, ou une définition Full HD permettant d’atteindre 240 Hz. Cette dernière configuration s’accompagne d’un temps de latence de 6 millisecondes (selon la marque), une valeur particulièrement adaptée aux jeux compétitifs où la réactivité prime.

Philips Screeneo GamePix 900 // Source : Philips Screeneo

La technologie d’affichage repose sur une puce DLP Texas Instruments, associée à une source lumineuse LED offrant une luminosité de 1000 lumens ANSI, selon la marque, ce qui est relativement élevé pour un appareil de ce gabarit. Cette configuration permet une utilisation même en conditions de luminosité ambiante modérée. Comptez sur une compatibilité avec les contenus HDR10. La source lumineuse LED présente l’avantage d’une durée de vie estimée à 30 000 heures, soit plus d’une décennie d’utilisation quotidienne intensive.

Philips Screeneo GamePix 900 // Source : Philips Screeneo

Une approche modulaire du gaming

Le projecteur est doté de trois modes de jeu préconfiguré. Le mode Action optimise la visibilité dans les zones sombres, une fonction particulièrement utile pour les jeux compétitifs. Le mode Adventure privilégie le contraste et le rendu HDR, tandis que le mode Sports accentue la vivacité des couleurs pour les jeux de course et de sport.

Source : Philips Screeneo

La connectique HDMI 2.0 assure la compatibilité avec les consoles de dernière génération et les cartes graphiques récentes. Le projecteur affiche une diagonale maximale de 120 pouces.

Le GamePix 900 est modèle relativement compact avec un poids de 2 kilogrammes et des dimensions de 219 x 219 x 119 mm facilitant son transport et permet d’envisager des sessions de jeu dans différents endroits. Le projecteur intègre également un système audio de 2 x 5W.

Prix et disponibilité du vidéoprojecteur Philips Screeneo GamePix 900

Le prix de vente n’a pas encore été communiqué par Screeneo Innovation SA, qui commercialise les projecteurs sous licence Philips depuis 2018. Le GamePix 900 sera commercialisé en avril 2025.